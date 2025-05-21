TUS 1. Dönem Tercihleri Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem tercihleri, bugünden itibaren 27 Mayıs'a kadar alınacaktır. Adaylar, tercih işlemlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

Tercih İşlemleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tercihte bulunacak adayların, yerleştirme işlemleriyle ilgili olarak 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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