TUS 1. Dönem Tercihleri Başladı
TUS 1. dönem tercihleri başladı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecekler. Detaylar haberimizde.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 15:22, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 17:49
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS) 1. dönem tercihleri, bugünden itibaren 27 Mayıs'a kadar alınacaktır. Adaylar, tercih işlemlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.
Tercih İşlemleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Tercihte bulunacak adayların, yerleştirme işlemleriyle ilgili olarak 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kılavuza ve Bilgilere Erişim
- Kılavuza, 2025-TUS 1. dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolara "osym.gov.tr" üzerinden erişilebilmektedir.