BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kaybederek 9.458,67 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 55,33 puan ve yüzde 0,58 azalışla bu seviyeye indi. Toplam işlem hacmi ise 33 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,78 düştü.

Sektör Endekslerinde Son Durum

En çok kazandıran sektör: İnşaat ( yüzde 1,76 )

( ) En fazla kaybettiren sektör: Ulaştırma (yüzde 1,39)

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'nin mali görünümüne ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik söylemleri risk iştahını azaltıyor.

BIST 100 Endeksinde Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.300 seviyeleri destek, 9.500 ve 9.600 puan ise direnç konumunda bulunuyor.