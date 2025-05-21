Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!
YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı
YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı
Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi
Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi
Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek
Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek
İSKİ'ye Arıtmasız Deşarj Nedeniyle 3 Milyon TL Ceza
İSKİ'ye Arıtmasız Deşarj Nedeniyle 3 Milyon TL Ceza
Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi
Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama
Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu
Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu
Erdoğan: Bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz
Erdoğan: Bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz
Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi
Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi
Minguzzi cinayetinde katil beraat mi etti? Medya, nasıl bir algı yarattı?
Minguzzi cinayetinde katil beraat mi etti? Medya, nasıl bir algı yarattı?
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Uraloğlu: Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi'nde Anahtar Konumda
Uraloğlu: Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi'nde Anahtar Konumda
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
Nisan Ayında Konut Fiyatlarında En Çok Kayıp Yaşanan İller
Nisan Ayında Konut Fiyatlarında En Çok Kayıp Yaşanan İller
AK Parti Sağlık Politikaları İçin Geniş Katılımlı İstişare
AK Parti Sağlık Politikaları İçin Geniş Katılımlı İstişare
İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
TBMM, HSK'ya 5 yeni üye belirledi
TBMM, HSK'ya 5 yeni üye belirledi
Genel Kurulda 5 HSK üyeliği için seçim yapılıyor
Genel Kurulda 5 HSK üyeliği için seçim yapılıyor
Yargıtay'dan Karar: Arıza Yapan Sıfır Araç Misliyle Değiştirilecek
Yargıtay'dan Karar: Arıza Yapan Sıfır Araç Misliyle Değiştirilecek
Ortaokulda Öğretmen Şiddeti: Soruşturma Başlatıldı
Ortaokulda Öğretmen Şiddeti: Soruşturma Başlatıldı
İçişlerinden Açıklama: Kaymakam Yerine Vali Atanacak mı?
İçişlerinden Açıklama: Kaymakam Yerine Vali Atanacak mı?
Genel Kurulda, 'Meclis başkan vekilliği' tartışması
Genel Kurulda, 'Meclis başkan vekilliği' tartışması
Vestel'de Hisseler Çakıldı, 2 Bin Kişi İşten Çıkarılacak
Vestel'de Hisseler Çakıldı, 2 Bin Kişi İşten Çıkarılacak
Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı
Başörtülü öğrenciye hakaret iddiasında öğretmen açığa alındı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek

Çankaya'da babadan kalan evde oturan Serkan C., kardeşiyle yaşadığı anlaşmazlık sonrası mahkeme kararıyla 218 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 15:48, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 16:02
Yazdır

Ankara'da mahkeme, babasından miras kalan evde oturan Serkan C.'nin, kardeşi Hakan C.'ye 218 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Çankaya ilçesi Esat Mahallesi'nde Osman C.'ye ait ev, 2018'de hayatını kaybetmesi sonrası miras olarak 3 kardeşe kaldı. Kardeşlerden Serkan C., babasından kalan evde yaşamaya başladı. Bunun üzerine diğer kardeş Hakan C. ile aralarında anlaşmazlık çıktı. Hakan C., kardeşi Serkan C.'nin evde yaşadığı için kendisine kira vermesini talep etti. Serkan C.'nin bunu kabul etmemesi üzerine olay yargıya taşındı. Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan ecrimisil davasında, bilirkişi raporu ve incelemeler sonrası mahkeme Hakan C.'yi haklı bularak talebini kabul etti. Mahkeme, Serkan C.'nin 5 yıllık geçmişe dönük ecrimisil bedeli olarak 218 bin TL ödemesine karar verdi.

'İŞGAL TAZMİNATI ÖDEDİ'

Hakan C.'nin avukatı Senem Yılmazel, kardeşler anlaşamayınca dava açmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, Müvekkilim kardeşiyle konuşmuş, 'Hep sen kullanıyorsun. Bize en azından bir kira gibi bir şey öde' demiş. Fakat kardeşi bunu kabul etmemiş. Daha sonra biz ihtar gönderdik kardeşine. Fakat yine anlaşma olmadı. Karşı tarafın avukatıyla görüştük yine anlaşma olmadı. Ve biz dava açmak zorunda kaldık. Dava tarihinden geriye yönelik 5 yıl için işgal tazminatı davası açtık. Mahkeme talebimizi kabul etti. Ve karşı taraf müvekkilime işgal tazminatı ödedi dedi.

'3'TE 1 ORANINDA KİRA ÖDÜYOR'

Yılmazel, dava tarihinden geriye yönelik 5 yıl için tazminata karar verildiğini söyleyerek, Dava tarihinden günümüze kadar da işleyen bir tazminat tutarı da söz konusuydu. Onlar için de karşılıklı sözleşme yaptık. Karşı tarafın avukatıyla konuştuk. Daha sonra kardeşler de barıştı. Bilirkişi raporunu temel alarak müvekkilimin hissesine düşen 3'te 1 oranında bir kira gibi her ay banka hesabına para gönderiyor şu anda diye konuştu. Yılmazel, insanların en yakın olduklarıyla bile davalık olabildiğini belirterek, Bu ev babadan 3 kardeşe miras olarak kalmış. Fakat satmak istemediler evi. Doğdukları ev olduğu için evin durmasını istediler. Fakat biri kullandığı için öbürlerine haksızlık oluyordu. Bir de ekonomik durumları arasında da çok bir farkı yoktu. Dolayısıyla bu şekilde aralarında anlaşmış oldular. Maalesef en yakınların bile aralarında böyle davalar olabiliyor ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber