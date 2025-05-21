Annesiyle görüntülü konuşurken kalp krizinden öldü
Ankara'da Fatih Özkan (37), annesiyle telefonda görüntülü konuşurken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 15:52, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 15:51
Beypazarı ilçesinde yaşayan maden işçisi Fatih Özkan, dün, işleri nedeniyle Ankara'ya geldi. İşlerini bitirdikten sonra Ulus'taki Gençlik Parkı'nda dinlenen Özkan, annesi Emine Özkan'ı görüntülü aradı. Özkan, annesi ile konuşurken fenalaşıp yere yığıldı. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.
Evli ve 2 çocuk babası Özkan'ın cenazesi, bugün Beypazarı'nda toprağa verilecek.