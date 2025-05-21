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YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı

İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yaşanan olayda, üniversite öğrencisi Gözde A. (22) sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda bacağından yaralanan Gözde A. hastaneye kaldırıldı. Gözde A.'nın ailesinin konuyla ilgili hukuki süreç başlatacakları öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 16:22, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 16:25
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Olay, 18 Mayıs Pazar günü saat 10.00 sıralarında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa Kampüsünde yaşandı. Kampüste otobüsten inen 2'nci sınıf öğrencisi Gözde A. gönüllü çalıştığı vakfa gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredeki bir kişi ve eşi, üniversite öğrencisinin çığlıklarını duyarak yardıma koştu.

Gözde A. bu kişi tarafından araçla Bağcılar'da bir hastaneye götürüldü; ardından da kendi isteğiyle Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağındaki ısırıkların derin olduğu tespit edilen genç kıza, Acil Serviste tetanoz aşısı yapılarak müdahale edildi. Ailenin olayın ardından üniversite yönetimine ve ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlatacakları öğrenildi.

'KAÇMAYA ÇALIŞTIM BACAĞIMDAN ISIRDILAR'

Gözde A.'nın, saat 09.57'de Eğitim Fakültesi durağından otobüse bindiği, 10.05 civarında eski kütüphane durağında inerek Teknopark çıkışına doğru ilerlediği ancak otobüs durağına ulaştığı anda köpeklerin havlayarak kendisine saldırdığı öğrenildi. DHA muhabirinin konuyla ilgili telefonda bilgi aldığı Gözde A., "Karşıdaki Yabancı Diller Fakültesi'ne doğru kaçmaya çalıştım; ama yakaladılar ve bacağımdan ısırdılar. O an bacağım uyuştu, üzerine basamadım. Yardım çığlıkları attım" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Saldırı anı kampüs içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın karşıdan karşıya geçtiği sırada köpeklerin peşinden koştuğu anlar görülüyor. Gözde A.'nın köepklerden kaçmaya çalıştığı ve ardından yere düştüğü anlar da görüntülerde yer alıyor.

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