Öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen adli kontrolle serbest

Öğrencisine şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatılmış ve olayın araştırılması için müfettiş görevlendirilmişti.

Pendik'teki bir ilkokulda görevli öğretmen Z.D.A'nın, sınıfta tahtaya kaldırdığı öğrencisinin saçından tutarak, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği anlara ait cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma yapıldı.

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