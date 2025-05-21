Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!

Önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Macit, perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmediğini belirtti. Cuma günü Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun doğusunda, cumartesi ve pazar günü ise Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Buna paralel olarak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle pazar gününe kadar iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacak. Vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Hafta Sonu Hava Durumu ve Sıcaklıklar

Pazar günü yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisine giriyor.

yurdun batı kesimleri yağışlı havanın etkisine giriyor. Marmara ve Ege'de başlayan yağışlar, pazartesi ve salı günü Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'da devam edecek.

Hava sıcaklığının özellikle Marmara ile Ege'de pazartesi günü azalması bekleniyor.

Pazar gününe kadar ise mevsim normallerinin oldukça üzerinde bir hava sıcaklığı mevcut olacak.

Ankara, İstanbul ve İzmir İçin Hava Tahminleri

Ankara'da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı cuma, cumartesi ve pazar günü 30 derecenin üzerine çıkacak .

Hava sıcaklığı cuma, cumartesi ve pazar günü . İstanbul'da önümüzdeki üç gün yağış yok, az bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı 26 ila 28 derece civarında olacak.

önümüzdeki üç gün yağış yok, az bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı civarında olacak. İzmir'de de yağış beklenmiyor; cuma ve cumartesi dahil olmak üzere hava sıcaklığı 32-33 derece civarında olacak. Cumartesi günü ise sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak.

Bazı Bölgelerde Beklenen Yüksek Sıcaklıklar

İzmir, Aydın, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi illerde sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak .

gibi illerde sıcaklıklar . Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz'de de yüksek sıcaklıklar görülecek.

de yüksek sıcaklıklar görülecek. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların 10.00 ile 14.00 saatleri arasında dikkatli olmaları öneriliyor.

Pazar Gününden Sonra Yağış Beklentisi

Pazar gününden itibaren yağışların başlayacağına değinen Macit, yağışların pazartesi günü Marmara'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesini beklediklerini belirtti. Pazar ve pazartesi günü sıcaklıklar Marmara ve Ege Bölgesi'nde kısmen mevsim normalleri civarına düşecek; ancak iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığı devam edecek. Yurdun diğer bölgelerinde ise yağış beklenmiyor.



