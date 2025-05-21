Baba Son Anda Yetişti: Küçük Çocuk Kaçırılmaktan Kurtuldu
Arnavutköy'de yaşanan çocuk kaçırma girişimi yürekleri ağza getirdi! Güvenlik kamerasına yansıyan olayda baba, çocuğunu saniyelerle kurtardı. Şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Arnavutköy'de yaşanan olayda, şüpheli bir kişi, babası otomobilin bagajından eşya aldığı sırada kaldırımda bekleyen küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı. Küçük çocuk, babasının araya girmesiyle kaçırılmaktan kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Babanın şikayeti üzerine yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Olayın Detayları
Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir şüpheli, babası otomobilin bagajından eşya aldığı sırada bekleyen küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı. Çocuğun çığlık atarak kaçması üzerine durumu fark eden baba, araya girerek çocuğunu kurtardı. Babanın durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan çalışmada, şüphelinin kimliğinin M.S.O. olduğu tespit edildi.
Şüphelinin Yakalanması ve İfadesi
- Polis ekiplerinin çalışması ile yakalanan şüpheli, emniyetteki ifadesinde, "Çocuğu yeğenime benzettiğim için sevmek istedim" dedi.
- Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.