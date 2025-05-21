Baba Son Anda Yetişti: Küçük Çocuk Kaçırılmaktan Kurtuldu

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir şüpheli, babası otomobilin bagajından eşya aldığı sırada bekleyen küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı. Çocuğun çığlık atarak kaçması üzerine durumu fark eden baba, araya girerek çocuğunu kurtardı. Babanın durumu polise bildirmesi üzerine başlatılan çalışmada, şüphelinin kimliğinin M.S.O. olduğu tespit edildi.

Arnavutköy'de yaşanan olayda, şüpheli bir kişi, babası otomobilin bagajından eşya aldığı sırada kaldırımda bekleyen küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı. Küçük çocuk , babasının araya girmesiyle kaçırılmaktan kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Babanın şikayeti üzerine yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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