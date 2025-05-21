UEFA'dan İlk! EURO 2028'de ev sahipleri de eleme oynayacak

UEFA'nın açıklamasına göre, İspanya'nın Bilbao kentindeki yönetim kurulu toplantısında EURO 2028 elemelerinin formatı belirlendi. Yeni formatta, turnuvanın ev sahipleri olan İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in de elemelere katılması kararlaştırıldı. Elemelerde ülkeler, 4'erli veya 5'erli olmak üzere toplamda 12 grupta mücadele edecekler.

Elemeler ve Katılım Şartları

Grup liderleri ve en iyi 8 grup ikincisi , doğrudan EURO 2028 bileti alacak.

ve en iyi , doğrudan bileti alacak. Kalan 4 kontenjan, gruplardan çıkamayan ancak en iyi dereceye sahip ev sahibi ülkeler ve play-off'ları geçen ekipler arasında dağıtılacak.

Turnuva Tarihleri ve Katılımcı Sayısı

EURO 2028, toplamda 24 takımın katılımıyla 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihleri arasında düzenlenecek.



