22 Ayar Gram Altın Krizi Gerçek Mi? Kuyumculardan Açıklama

Özellikle düğün sezonlarında en çok talep edilen altının 22 ayar gram altın olduğunu belirten kuyumcular, piyasada bu altının bulunmasında herhangi bir sıkıntı olmadığını vurguladı. Kuyumcu Nasır Amcalar, ellerinde 22 ayar gram altın bulunduğunu ve bulma konusunda hiçbir problem yaşanmadığını ifade etti. Ayrıca, Kuyumcukent gibi büyük merkezlerde de 22 ayar gram altının rahatlıkla temin edilebildiğini söyledi.

22 Ayar Gram Altına Olan Talep

Düğünlerde en çok tercih edilen altın türünün 22 ayar gram altın olduğu belirtildi. 22 ayar gram altınlar iki farklı şekilde paketleniyor: Birincisi 24 ayar gibi kapalı kutuda, ikincisi ise çeyrek altınlar gibi kulplu olarak sunuluyor. Özellikle çeyrek altın gibi olan 1 gramlık paketlere daha fazla talep olduğu ifade edildi.

Fiyat Farkı ve Yatırım Tercihleri

24 ayar gram altın ile 22 ayar gram altın arasında 250-300 TL fiyat farkı bulunuyor.

ile arasında fiyat farkı bulunuyor. 24 ayar gram altın şu anda 4 bin 180 TL , 22 ayar gram altın ise 3 bin 950 TL 'den satılıyor.

şu anda , ise 'den satılıyor. Yatırım amacıyla genellikle 24 ayara, takı için ise 22 ayara talep gösteriliyor.

Piyasadaki Durum ve Sınırlamalar

Kuyumcular, piyasada 22 ayar gram altının bulunmama durumunun sadece bir söylenti olduğunu tekrar vurguladı. Sadece 1 gramın altında olan altınları bulmakta zorluk yaşandığı, bunun da darphane tarafından basımının yasak olmasından kaynaklandığı belirtildi.



