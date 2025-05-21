THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor
KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor
Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!
Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!
22 Ayar Gram Altın Krizi Gerçek Mi? Kuyumculardan Açıklama
22 Ayar Gram Altın Krizi Gerçek Mi? Kuyumculardan Açıklama
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!
YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı
YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı
Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi
Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi
Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek
Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek
İSKİ'ye Arıtmasız Deşarj Nedeniyle 3 Milyon TL Ceza
İSKİ'ye Arıtmasız Deşarj Nedeniyle 3 Milyon TL Ceza
Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi
Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama
Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu
Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu
Erdoğan: Bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz
Erdoğan: Bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz
Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi
Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi
Minguzzi cinayetinde katil beraat mi etti? Medya, nasıl bir algı yarattı?
Minguzzi cinayetinde katil beraat mi etti? Medya, nasıl bir algı yarattı?
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Uraloğlu: Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi'nde Anahtar Konumda
Uraloğlu: Türkiye, Kuşak ve Yol Girişimi'nde Anahtar Konumda
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
Nisan Ayında Konut Fiyatlarında En Çok Kayıp Yaşanan İller
Nisan Ayında Konut Fiyatlarında En Çok Kayıp Yaşanan İller
AK Parti Sağlık Politikaları İçin Geniş Katılımlı İstişare
AK Parti Sağlık Politikaları İçin Geniş Katılımlı İstişare
İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
TBMM, HSK'ya 5 yeni üye belirledi
TBMM, HSK'ya 5 yeni üye belirledi
Genel Kurulda 5 HSK üyeliği için seçim yapılıyor
Genel Kurulda 5 HSK üyeliği için seçim yapılıyor
Yargıtay'dan Karar: Arıza Yapan Sıfır Araç Misliyle Değiştirilecek
Yargıtay'dan Karar: Arıza Yapan Sıfır Araç Misliyle Değiştirilecek
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!

Üsküdar Belediyesi'nin 2022 yılında yapılan sözleşmeden kaynaklanan 5.4 milyon TL borcu nedeniyle haciz memurları belediyeye geldi. Borç, dört taksitte ödenecek ve ilk ödeme 23 Mayıs'ta başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 18:22, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 18:32
Yazdır
Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!

Üsküdar Belediyesi, bir firmaya olan borç nedeniyle belediyeye haciz memurlarının geldiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu iddiaya temel olan borç 2022'de sözleşmesi yapılan, 2024'e kadar uzanan bir borç olup, önceki yönetimin yaptığı borca ilişkin olarak dün belediyemize haciz memurlarının geldiği doğrudur." ifadelerine yer verildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Üsküdar Belediye Başkanlığı makamına haciz geldiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Borç ve Haciz Süreci

İlgili firmayla yapılmış olan sözleşmeye ilişkin olarak, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 22. İcra Dairesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü'nün hak ediş ödemesi 5 milyon 400 bin lira olarak belirlendi. İlgili firmayla yapılan görüşme sonrası borcun 4 taksitle ödenmesi protokol ile kararlaştırıldı.

Ödeme Planı

  • Bu ödeme planı hukuka uygun olarak taraflarca belirlendi.
  • Borcun ödemeleri 23 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 4 taksitte gerçekleştirilecek.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber