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İstanbullular dikkat! Özel Halk Otobüsleri yarın kontak kapatacak

Özel Halk Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 6 milyar lira tutarındaki hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle yarın kontak kapatacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 18:45, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 18:46
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İstanbullular dikkat! Özel Halk Otobüsleri yarın kontak kapatacak

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odasından yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtildi.

İşletmecilerin yaklaşık 6 milyar lira tutarındaki 4 aylık hak edişlerinin ödenmemesi nedeniyle Özel Halk Otobüsü işletmeciliğinin sürdürülebilirliğinin ortadan kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir. Bugün itibarıyla ilgili tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu süreci yönetmekle yükümlü İBB yetkilileri, krizi önleyici hiçbir somut adım atmamış, tarafımızca yapılan iyi niyetli tüm girişimler yanıtsız bırakılmıştır. Bu durum, Özel Halk Otobüsü işletmecileri için artık fiili imkansızlık oluşturmakta, toplu taşıma hizmetinin devamını teknik ve mali olarak imkansız kılmaktadır. Bu nedenle, 22 Mayıs Perşembe günü, İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacaktır. Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur."

Mevcut şartlarda işletmeyi daha fazla sürdürebilme imkanının kalmadığı aktarılan açıklamada, "Bir an dahi aksatılmaması gereken ve İBB'nin sorumluluğundaki kamu hizmeti doğal olarak duracaktır. Sebebi ve sorumlusu olmadığımız bu durum nedeniyle bizi anlayacaklarından emin olduğumuz İstanbul halkından şimdiden özür diliyoruz." denildi.

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