Eskişehir'de Tarihi Keşif: 5 Bin Yıllık Ekmek Bulundu!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki Küllüoba kazı çalışmalarında yaklaşık 5 bin yıllık olduğu belirlenen ekmek bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Türkteki, ekmeğin 2,5 santimetre kalınlığında, 12 santimetre genişliğinde ve tüm halde bulunduğunu, formunu bildiğimiz mayalanmış ve pişirilmiş ilk örnek olduğunu belirtti. Bu bulgunun başka bir örneği olmadığını vurguladı.

Küllüoba Kazı Çalışmaları ve Tarihi Bulgular

Seyitgazi ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde Küllüoba kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle 1996 yılında başladı. Kazı alanında ilk tunç çağının kültürel özelliklerini ortaya çıkaran objelerin yanı sıra hayvan kemikleri, milattan önce 3 bin yılına uzanan taş sanduka ve çömlek mezar gibi önemli buluntular elde edildi. Ayrıca yaklaşık 5 bin yıl önce Anadolu'daki ilk şehirleşme yapılanması da ortaya çıkarıldı.

5 Bin Yıllık Ekmek ve Önemi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki başkanlığında devam eden kazı çalışmalarında geçen yıl, mayalanarak pişirilmiş ekmek bulundu. Ekmeğin bulunduğu yapının içinden elde edilen radyokarbon analizi sonuçları, bu yapının ve içerisinde saptanan ekmeğin günümüzden 5 bin yıl öncesine, yani 'Erken Tunç Çağı I' döneminin erken evresine tarihlendiğini kesin olarak belirledi. Prof. Dr. Türkteki, bulunan mayalanmış ve pişirilmiş tam ekmeğin ilk örnek olduğunu ifade etti.

Ekmeğin görüntüsü: 2,5 santimetre kalınlığında, 12 santimetre genişliğinde ve tüm halde bulunmuş.

2,5 santimetre kalınlığında, 12 santimetre genişliğinde ve tüm halde bulunmuş. Pişirilmiş ilk örnek: Formunu bildiğimiz mayalanmış, pişirilmiş ilk ekmek örneği.

Formunu bildiğimiz mayalanmış, pişirilmiş ilk ekmek örneği. Çatalhöyük'te bulunan örnek: Milattan önce 6500 yılına tarihlenen bir ekmek bulunmuştu ancak bu pişirilmemişti.

Küllüoba Höyüğü'nde Sergilenen Tarihi Ekmekler

Küllüoba Höyüğü'nde bulunan ekmek ile Yazılıkaya Midas kazı çalışmalarında bulunan ekmek temalı tarihi ürünler, Uluslararası Müzeler Haftası'nda sergilenmek üzere ETİ Arkeoloji Müzesi'ne getirildi. Serginin açılışına Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Küllüoba kazı başkanı Prof. Dr. Murat Türkteki ve Yazılıkaya Midas Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Polat katıldı.

Eskişehir'de Devam Eden Arkeolojik Kazılar

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte 5 farklı arkeolojik kazının devam ettiğini belirtti. Eskişehir'in zengin tarihi mirasıyla birçok arkeolojik kazının yürütüldüğü önemli alanlara sahip olduğunu vurguladı. Şu anda 5 ayrı arkeolojik alanda kazı çalışmaları devam etmektedir. Kazı başkanlarıyla fırsat buldukça bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi almak, kültürel mirası koruma noktasında destek sunmak ve ihtiyaç duyulan konuları değerlendirmek amacıyla toplantılar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ekmek Yeniden Yapılacak

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 5 bin yıl öncesine tarihlenen ekmek mayasının laboratuvar ortamında incelendiğini ve kullanılan malzemelerin listelendiğini açıkladı. O dönemde yapılan ekmeğin aynısının Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacağını belirtti. Ünlüce, "Özellikle bizi sevindiren, 2024 yılında Küllüoba'da bulunan ve bildiğim kadarıyla pişirilmiş ve bulunan ilk ekmek örneği olması nedeniyle Eskişehir'imize bu ekmeğin bulunması oldu. Biliyorsunuz ekmek bizim kadim tarihimizde bize eşlik eden en önemli yol arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Biz ekmeği yerde görünce alır, öper, korunaklı bir yere koyarız. Hayat mücadelemizden bahsederken, 'ekmek kavgamız' deriz. Kendi inançlarımızdan bahsederken, 'ekmek mücadelemiz' deriz ve bu ekmeği 5 bin yıldır saklayan bu topraklar geçen sene bize hediye etti. Bize düşen, bu güzel hediyeye, bu mirasa sahip çıkarak, onu hem bugün korumak hem de gelecek kuşaklara en iyi şekilde iletmek diye düşünüyorum" dedi.



