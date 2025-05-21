KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tanıtım videosunun ardından konuşan Akarca, Sultan Alparslan'ın memleketinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Muş'un doğası, tarımı, hayvancılığı, zengin insan yapısı ve misafirperverliğiyle öne çıktığını belirtti.

Turizm Potansiyeli ve "Terörsüz Türkiye" Vurgusu

"Muş'un halen hak ettiği düzeyde bir turizm potansiyeline sahip olmadığını görüyoruz." diyen Akarca, 'Terörsüz Türkiye' ile bölgenin daha huzurlu ve refah içinde olacağına inandığını söyledi. Muş'un tarihe tanıklık eden, medeniyetlerin izlerini taşıyan özel bir şehir olduğunu vurguladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun İşleyişi

Kurumda bir başdenetçi ve 5 denetçi görev yapıyor.

görev yapıyor. 130 uzman ve 155 personel bulunuyor.

ve bulunuyor. Yıllık 15-20 bin arası başvuru alınıyor.

alınıyor. Kurulduğundan bu yana yaklaşık 250 bin başvuru sonuçlandırıldı.

sonuçlandırıldı. Başvurularla ilgili 6 ay içinde karar veriliyor.

Vatandaşlar ve öğrenciler, hakları ihlal edildiğinde veya sorun yaşadıklarında önce idareye başvuruyor. Sorun çözülmezse Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurabiliyorlar. Kurum, idareden bilgi ve belge talep ederek araştırma yapıyor. Amaç, idare ile vatandaş arasında barış ve dostluk köprüsü kurmak. Ayrıca, 18 yaşından küçük çocuklar da aile onayı olmadan başvuru yapabiliyor.

Üniversite Öğrencilerinin Başvuruları

Üniversite öğrencileri genellikle barınma, kredi alma, öğrenim hakkı, yemek ve kampüs sorunlarıyla ilgili başvuruda bulunuyorlar.

Kurumun Tanıtımı ve Hak Arama Bilinci

Düzenlenen toplantıların amacı kurumun tanıtılması ve hak arama bilincinin geliştirilmesi olarak belirtildi. Yılda bir kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne rapor sunuluyor. Öğrencilere çok çalışmaları, sorgulayan ve araştıran bir kişiliğe sahip olmaları, en az bir veya iki yabancı dil bilmeleri, yüksek lisans ve mümkünse doktora yapmaları tavsiye edildi. Ayrıca, yapay zeka ve dijital dünyayı takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Referanslar ve Hukuki Dayanaklar

Muş Valisi Avni Çakır, ombudsmanlık kurumunun Kuzey Avrupa ülkelerinden çıktığını ve 2012 yılında Türkiye'de uygulamaya geçtiğini belirtti. Kuruma yılda 100 bin başvuru olduğunu, bu başvuruların yüzde 10'unun yargıya intikal etmesi halinde ciddi bir adli yük oluşacağını ifade etti. Tüm iş ve işlemlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına uygun şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Üniversite Rektör Vekilinin Açıklamaları

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Talat Körpınar, gençlerin ve özellikle üniversite öğrencilerinin hak arama kültürünü tanımalarının ve kurumun işleyişine dair bilgi sahibi olmalarının demokratik bilincin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.

Toplantıya Katılanlar

İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel

Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar

İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman

Vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, muhtarlar ve üniversite öğrencileri



