THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde

Türk Hava Yolları (THY), Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verildiğini açıkladı. Açıklamada, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar bu iki ismin görev yapacağı belirtildi.

THY Yönetim Kurulu Atamaları

Prof. Dr. Ahmet Bolat : Yönetim Kurulu Başkanı

: Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Resmi Açıklamadan Detaylar

THY tarafından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.



