THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
Türk Hava Yolları'nda yönetim kurulu başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Bolat, başkan vekilliğine ise Şekib Avdagiç atandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 20:02, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 20:04
Türk Hava Yolları (THY), Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verildiğini açıkladı. Açıklamada, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar bu iki ismin görev yapacağı belirtildi.
THY Yönetim Kurulu Atamaları
- Prof. Dr. Ahmet Bolat: Yönetim Kurulu Başkanı
- Şekib Avdagiç: Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Resmi Açıklamadan Detaylar
THY tarafından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca, yönetim kurulu görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın yönetim kurulu başkanı ve Şekib Avdagiç'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.