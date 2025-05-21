Fethiye'de AK Parti binasına taşlı saldırı: Zanlı yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde gün gece AK Parti İlçe Teşkilatı'na taşlı saldırı düzenleyen saldırgan, yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 21:18, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 21:20
Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırganın sorgulamasında ilçe dışından geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Öte yandan AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, saldırıya uğrayan ilçe teşkilatında incelemelerde bulundu. Laçin, "İstihbarat birimlerimiz çok sıkı çalışıyor. Gözaltındaki kişinin ifadesi alınacak, savcılığa sevk edilecek" dedi.