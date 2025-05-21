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5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Mersin merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 22:13, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 22:14
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5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca teknik takip tedbirleri uygulanarak yürütülen soruşturmada, haklarında adli işlem yapılan ve FETÖ ile hiyerarşik bağlantısını koparmayan kişilere, örgütün "muavenetçi" ismi verilen imamları aracılığıyla finansman sağlandığı tespit edildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sözde vasiyet gerekçesiyle "anma" adı altında toplantılar düzenleyip FETÖ'nün üst yönetimi tarafından gönderilen para yardımlarını gizli şekilde örgüt üyelerine ulaştırdıkları belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mersin, Ankara, Antalya, Hatay ve Çorum'daki 12 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılardan 11'i yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, bir televizyon kanalına ait kimlik kartı, tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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