Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası
Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yarı Yarıya Düştü
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yarı Yarıya Düştü
Bitcoin Rekor Kırdı: 109 Bin Doları Aştı
Bitcoin Rekor Kırdı: 109 Bin Doları Aştı
THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor
KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor
Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!
Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!
22 Ayar Gram Altın Krizi Gerçek Mi? Kuyumculardan Açıklama
22 Ayar Gram Altın Krizi Gerçek Mi? Kuyumculardan Açıklama
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!
YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı
YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı
Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi
Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi
Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek
Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek
İSKİ'ye Arıtmasız Deşarj Nedeniyle 3 Milyon TL Ceza
İSKİ'ye Arıtmasız Deşarj Nedeniyle 3 Milyon TL Ceza
Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi
Tapu ve Kadastroda 2B Alanları İçin Yeni Düzenleme Müjdesi
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama
Siber Suçlara Yönelik Operasyonlarda 170 Tutuklama
Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu
Türkiye, Avrupa Değer Zincirinde Güçlü Aktör Oldu
Erdoğan: Bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz
Erdoğan: Bugün parmakla gösterilen seviyedeyiz
Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi
Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi
Minguzzi cinayetinde katil beraat mi etti? Medya, nasıl bir algı yarattı?
Minguzzi cinayetinde katil beraat mi etti? Medya, nasıl bir algı yarattı?
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Naci Görür: Marmara'da Stres Birikimi Sürüyor
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Araç Muayenesinde Yeni Dönem Başladı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
Bakanlık ifşa etti! 2 ürünün daha satışı yasaklandı
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
MAPEG ve Milli Saraylar İçin Yeni Ödenekler Açıklandı
Nisan Ayında Konut Fiyatlarında En Çok Kayıp Yaşanan İller
Nisan Ayında Konut Fiyatlarında En Çok Kayıp Yaşanan İller
AK Parti Sağlık Politikaları İçin Geniş Katılımlı İstişare
AK Parti Sağlık Politikaları İçin Geniş Katılımlı İstişare
İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
2025 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları
TBMM, HSK'ya 5 yeni üye belirledi
TBMM, HSK'ya 5 yeni üye belirledi
Ana sayfaHaberler Dünya

Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump'ın "beyazlara soykırım" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 23:20, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 23:22
Yazdır
Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ABD ziyaretinde beyazlara yönelik kitlesel cinayetler ve topraklarına el konulması yönündeki iddialarla karşı karşıya kaldı. Bu sahne, Ramaphosa'nın Şubat ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye yönelik beklenmedik çıkışını anımsattı.

Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ticaret ve stratejik madenler konularını görüşmek üzere geldi. Görüşme başta samimi bir havada başladı; iki lider golf üzerine sohbet etti. Ramaphosa'nın heyetinde ünlü Güney Afrikalı golfçüler Ernie Els ve Retief Goosen da yer aldı.

YAYINDA TARTIŞTILAR

Ancak Oval Ofis'teki televizyon yayını kısa sürede başka bir yöne evrildi. Trump, beyaz Güney Afrikalıların zulme uğradığını iddia eden video ve basılı haberleri göstererek iddialarını desteklemeye çalıştı.

Trump, "İnsanlar güvenlikleri için Güney Afrika'dan kaçıyor. Topraklarına el konuluyor, birçok durumda öldürülüyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump'ın gösterdiği videoda, beyaz haçlarla işaretlenmiş ve beyazların mezarları olduğu öne sürülen sahneler ve bazı muhalefet liderlerinin kışkırtıcı konuşmaları yer aldı. Trump, bu isimlerden biri olan Julius Malema'nın tutuklanması gerektiğini öne sürdü.

Trump'ın gösterdiği video oynatılırken Ramaphosa büyük ölçüde tepkisiz kaldı; zaman zaman başını çevirerek videoya baktı. Videoyu daha önce görmediğini ve nerede çekildiğini öğrenmek istediğini söyledi.

Trump daha sonra bazı gazetelerden alınmış haber kupürlerini gösterdi ve "Ölüm, ölüm" diyerek beyaz Güney Afrikalıların öldürüldüğünü iddia etti.

Ramaphosa, ülkede suçun ciddi bir sorun olduğunu ve kurbanların büyük kısmının siyahlar olduğunu belirtti. Ancak Trump onu yarıda keserek, "Çiftçiler siyah değil" dedi.

Ramaphosa ise, "Bu endişeleri sizinle konuşmaya hazırız" diye yanıt verdi.

Güney Afrika lideri, yaşanan sahne boyunca soğukkanlılığını korudu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber