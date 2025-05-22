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22 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

22 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 00:01, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 00:03
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22 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk Devletleri Yüzyılı'nda Ceditçiliğin Ufukları Sempozyumu"na katılacak.

(TBMM/12.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2025" programına iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Aile Forumu'nun açılışına katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ile bir araya gelecek.

(Şam)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30)

3- TCMB, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ile mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Asya Yayıncılar Birliği Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu" programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, Türkiye'nin ilk İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Enstitüsünün açılış törenine katılacak.

(Ankara/17.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir Gençlik Oyunları'nın final programı ile 7. Etnospor Kültür Festivali'nin ilk gün etkinliklerine iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.00)

2- Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.

(İstanbul/10.00)

3- Nesine 2. Lig play-off 3. tur ilk maçları oynanacak. Altınordu-Batman Petrolspor ve Artı Değer Vanspor FK-Çimentaş Elazığspor müsabakaları yapılacak.

(İzmir/16.00/Van/20.00)

4- Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesi katılımcı takımların başantrenörleri ve kaptanlarının yer alacağı basın toplantısı yapılacak.

(Abu Dabi/12.00)

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