22 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları
22 Mayıs 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk Devletleri Yüzyılı'nda Ceditçiliğin Ufukları Sempozyumu"na katılacak.
(TBMM/12.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2025" programına iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Aile Forumu'nun açılışına katılacak.
(İstanbul/09.30)
2- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ile bir araya gelecek.
(Şam)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi TCMB Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/10.30)
3- TCMB, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(İstanbul/10.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ile mayıs ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Asya Yayıncılar Birliği Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu" programına iştirak edecek.
(İstanbul/10.00)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, Türkiye'nin ilk İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Enstitüsünün açılış törenine katılacak.
(Ankara/17.00)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başakşehir Gençlik Oyunları'nın final programı ile 7. Etnospor Kültür Festivali'nin ilk gün etkinliklerine iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/11.00)
2- Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.
(İstanbul/10.00)
3- Nesine 2. Lig play-off 3. tur ilk maçları oynanacak. Altınordu-Batman Petrolspor ve Artı Değer Vanspor FK-Çimentaş Elazığspor müsabakaları yapılacak.
(İzmir/16.00/Van/20.00)
4- Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesi katılımcı takımların başantrenörleri ve kaptanlarının yer alacağı basın toplantısı yapılacak.
(Abu Dabi/12.00)