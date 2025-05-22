Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında gerçekleşen bu deprem, sabah saatlerinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 06.19'da 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 17,7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedildi ve İzmir ile çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Deprem Sonrası Açıklamalar

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık , herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti. 112 Acil Çağrı Merkezi, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanallarının açık olduğu bildirildi.

Gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.

Valilikten Açıklama

"Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sebebiyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 112 AÇM, bölge jandarma unsurları ve muhtarlıklarla iletişim kanalları açık olup; gelişmeler yakından takip edilmektedir."