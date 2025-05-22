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İBB ve Özel Halk Otobüsleri Anlaştı, Seferler Devam Ediyor

İBB ile özel halk otobüsleri arasında anlaşma sağlandı. Seferler aksamadan devam edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 10:29, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 10:29
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İBB ve Özel Halk Otobüsleri Anlaştı, Seferler Devam Ediyor

İBB ve Özel Halk Otobüsleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Son dakika gelişmesine göre, daha önce bugün kontak kapatacağını duyuran özel halk otobüslerinin seferlere devam edeceği açıklandı. Bu gelişme, toplu taşıma kullanıcıları için büyük bir rahatlama sağladı. Eylemin sona ermesiyle birlikte, İstanbul'da toplu ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmayacak. Vatandaşlar, planladıkları şekilde otobüs seferlerinden yararlanmaya devam edebilecekler.

Seferler Devam Edecek

Yapılan açıklamada, özel halk otobüslerinin bugün de dahil olmak üzere normal seferlerine çıkacağı belirtildi. Böylece, İstanbul'da toplu taşıma hizmetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmayacak.

Anlaşmanın Detayları

  • İBB ve özel halk otobüsleri temsilcileri arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.
  • Eylem sona erdi ve otobüsler seferlerine devam edecek.
  • Vatandaşlar, toplu taşımada herhangi bir mağduriyet yaşamayacak.

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