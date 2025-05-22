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Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün Villasına Büyük Soygun

Fikret Öztürk'ün Üsküdar'daki villasına giren 4 hırsız, güvenlikli sitede dikenli telleri keserek içeri girdi ve toplamda 24 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile döviz çaldı. Polis ekipleri, zanlıları kısa sürede yakaladı ve çalınanların listesi şaşkınlık yarattı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 08:32, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 08:33
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Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün Villasına Büyük Soygun

Fikret Öztürk'ün Üsküdar'daki villasına giren hırsızlar, güvenlikli sitenin dikenli tellerini keserek eve girdi ve değeri milyonları bulan ziynet eşyası ile döviz dolu kasayı alıp kaçtı. Olay sonrası yapılan incelemelerde, hırsızların film gibi bir operasyonla yakalandığı ve çalınanların listesinin oldukça dikkat çekici olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek şüphelilere ulaştı ve lüks marka saat, bileklik ve broşun Kapalıçarşı'da bir kuyumcuya 4 bin 500 dolar karşılığında satılması üzerine soruşturmayı derinleştirdi. Şüphelilerden biri Sancaktepe'de bir evin terasında masanın altında saklanırken yakalandı, diğeri ise kısa sürede gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından ayrı ayrı 21'er yıl hapis cezası istendi.

24 Milyon Liralık Zarar

Fikret Öztürk, Antalya'da bulunduğu sırada olaydan haberdar oldu ve toplam zararının 612 bin 850 dolar ve 2 bin Euro (24 milyon lira) olduğunu belirtti. Mahkemeye çalınan ziynet eşyalarının listesini sundu.

Çalınan Ziynet Eşyaları Listesi

  • Yüksek kıratlı yüzük (18 bin $)
  • Yüksek karatlı altın yüzük (16 bin $)
  • Orta büyüklükte altın yüzük (11 bin $)
  • Safir madalyon kolye (9 bin 500 $)
  • Gül ve yaprak desenli yaklaşık 10 cm iriliğinde broş (20 bin $)
  • 2 tane Ay-Yıldızlı kolye ve broş (12 bin $)
  • 2 takım inci (13 bin $)
  • 3 adet inci küpe (3 bin 600 $)
  • Marka kolye (23 bin $)
  • Trabzon bileziği (45 bin $)
  • Elmas gerdanlık ve yüzük seti (200 bin $)
  • Ametist saat ve küpe (15 bin $)
  • 5 küpe (10 bin $)
  • 10.000 $ ve 2.000 Euro nakit para
  • Değerli teşbihler
  • Afrika'dan alınma Ametist taşlı set (25 bin $)

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