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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 272 Torbacı Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen Narkokapan operasyonunda 272 torbacı yakalandı. Operasyon, Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli'de yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 08:42, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 09:08
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 272 Torbacı Yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 272 torbacı yakalandı. Narkokapan İstanbul 2 Operasyonu kapsamında gözaltına alınan bu kişiler, özellikle gençlere musallat olan ve mahalle ile sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarıydı. Operasyonun hazırlıkları 4 ay sürdü ve bu süreçte İstanbul'daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler titizlikle analiz edildi, şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirildi.

Operasyonun Detayları

  • Operasyonlar, Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri merkezli olarak gerçekleştirildi.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütüldü.
  • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulandı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü.""Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır."Bakan Yerlikaya ayrıca, gençlerin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı ve İstanbul Valisi'ni, operasyonları koordine eden başsavcılıkları, İstanbul İl Emniyet Müdürü ile polisleri tebrik etti.

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