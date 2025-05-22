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İBB'de Yolsuzluk Soruşturmasında 20 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında usulsüz ihaleler ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 09:11, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 10:44
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Medya AŞ ve Kültür AŞ bünyesinde usulsüz ihaleler düzenlendiği ve bu süreçlerde rüşvet alındığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildiği ve savcılıkta ifade verme işlemlerinin başlamasının beklendiği bildirildi. Soruşturma, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları kapsamında sürdürülüyor.

Soruşturmanın Detayları

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'de karıştığı eylemler incelendi.

İddialar ve Tespitler

  • Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği belirlendi.
  • Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sunulan bilgilere göre, Çetin'in ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı anlaşıldı.
  • Soruşturmada, Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı tespit edilen, suç tarihinde İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı olan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Bu kapsamda, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

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