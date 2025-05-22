İBB'de Yolsuzluk Soruşturmasında 20 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Medya AŞ ve Kültür AŞ bünyesinde usulsüz ihaleler düzenlendiği ve bu süreçlerde rüşvet alındığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildiği ve savcılıkta ifade verme işlemlerinin başlamasının beklendiği bildirildi. Soruşturma, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları kapsamında sürdürülüyor.

Soruşturmanın Detayları

Yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'de karıştığı eylemler incelendi.

İddialar ve Tespitler