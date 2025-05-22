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Seçilemeyen Memur, Şahsa Bağlı Kadrosuna Dönebilecek

Cumhurbaşkanlığı, seçim için görevinden ayrılan ancak seçilemeyen kamu personelinin, talep etmeleri halinde ayrıldıkları şahsa bağlı kadrolarına tekrar atanabileceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 11:00, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 09:53
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Seçilemeyen Memur, Şahsa Bağlı Kadrosuna Dönebilecek

Seçim döneminde görevinden istifa ederek milletvekili adayı olan kamu görevlilerinin, seçilememeleri halinde kamu görevine dönüş süreci netleşti. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından tüm kamu kurumlarına gönderilen 13 Nisan 2023 tarihli yazıya göre, bu kişiler görevden ayrıldıkları kadrolara dönme hakkına sahip.

Görevlerine Bir Ay İçinde Başvuranlar Atanacak

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanun'un Ek 7. maddesine atıf yapılan yazıda; yüksek mahkeme üyeleri, hakimler ve askeri personel dışında kalan kamu görevlilerinin, seçim sonucunun ilanını izleyen bir ay içinde başvurmaları şartıyla eski görevlerine veya aynı derecede başka bir göreve atanabilecekleri belirtildi.

Şahsa Bağlı Kadrolar İçin Özel Düzenleme

Yazının dikkat çeken bir bölümü ise şahsa bağlı kadrolarda görev yaparken adaylık nedeniyle görevinden ayrılanlara yönelik oldu. Bu kapsamda, seçilemeyip tekrar atanmak isteyenler için "ayrıldıkları tarihteki mezkür kadrolarına" dönüş hakkı tanındı. Yani bu kişilerin görev yerleri dolu olsa dahi, şahsa bağlı kadrolarına dönüşleri sağlanabilecek.

Dolu Kadro Varsa Denk Kadroya Atama Yapılacak

Genel düzenlemeye göre ise ayrıldıkları kadronun dolu olması durumunda memurlar, kazanılmış hak aylık derecelerine denk başka bir göreve atanabilecek. Yazıda ayrıca atamaların ilgili bakanlık veya atamaya yetkili amir tarafından yapılacağı da vurgulandı.

YSK Sonucu Beklenmeden İşlem Yapılabilecek

Danıştay kararına atıf yapılan açıklamada, seçim sonucu YSK tarafından ilan edilmeden önce de dönüş işlemlerinin yapılabileceği kaydedildi. Bu uygulama, memuriyet hakkını güvence altına alarak seçim sürecine katılımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

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