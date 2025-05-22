Ziraat Bankası'ndan KPSS'siz 565 Personel Alımı Duyurusu
2 Kamu Bankası KPSS'siz personel alacak; Ziraat Bankası 320, Ziraat Katılım Bankası da 245 personel alacak... Personel alım sayısı toplamda 565 olacak
İlanın Başvuru süreci başlamış olup, adaylardan KPSS şartı aranmıyor. Alımlar kapsamında yapılacak yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, kontenjanın 4 katı kadar kişi mülakat aşamasına davet edilecek.
Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
- Ziraat Bankası:
- 200 Uzman Yardımcısı
- 100 Servis Görevlisi (Gişe Memuru)
- 20 Müfettiş Yardımcısı
Ziraat Katılım Bankası:
- 75 Uzman Yardımcısı
- 150 Servis Görevlisi
- 20 Müfettiş Yardımcısı
Başvuru Detayları ve Tarihi
Başvurular, 13 Haziran 2025 tarihine kadar https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden online olarak yapılabilecek. Adayların, başvuru sürecini belirtilen tarih öncesinde tamamlamaları gerekiyor.
KPSS Şartı Yok, Yazılı Sınav Var
Adaylardan KPSS puanı istenmeyecek. Ancak başvuru sonrasında yapılacak yazılı sınav, alım sürecinin en kritik aşaması olacak. Bu sınavda başarılı olan ve en yüksek puanı alan adaylar arasından, kadro sayısının 4 katı kadar kişi mülakata çağrılacak. Mülakat sonuçlarına göre atamalar yapılacak.
Gişe Memuru Alımı Dikkat Çekiyor
Ziraat Bankası, personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 150 yeni gişe memuru alımı yapacağını da duyurdu. Türkiye genelindeki şubelerde istihdam edilecek bu pozisyon için başvurular alınmaya başlandı. Banka yetkilileri, bu alımın genç işsizler için önemli bir fırsat olduğunu belirtiyor.
Başvuru Şartları Açıklandı
Her kadro için farklı başvuru koşulları belirlenmiş olmakla birlikte, genel başvuru şartları arasında şunlar yer alıyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
4 yıllık lisans mezunu olmak (tercih edilen bölümler ilana göre değişiyor)
30 yaşını aşmamış olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak
Personel Alımı Ne Amaçlıyor?
Bankalar, bu yeni personel alımıyla;
Şube ağındaki personel açığını kapatmayı,
Müşteri memnuniyetini artırmayı,
Dijital ve bireysel bankacılık hizmetlerini güçlendirmeyi,
İstihdama katkı sunmayı hedefliyor.
İlanın Son Başvuru Tarihi: 13 Haziran
İlgili pozisyonlara başvurmak isteyen adayların, belirtilen tarih öncesinde online sistem üzerinden başvuru sürecini tamamlamaları gerekiyor. Yazılı sınavın ne zaman ve nerede yapılacağına dair detaylı bilgiler ise başvuruların tamamlanmasının ardından duyurulacak.
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