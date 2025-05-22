Hac ve Umre Ücretleriyle 60 Milyonluk Vurgun İddiası

Kayseri'de, hac ve umreye gitmek için başvuru yaparak ücret ödeyen kişileri 60 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir seyahat acentesinin, hac ve umre organizasyonu adı altında vatandaşlardan para topladığı ancak taahhütlerini yerine getirmediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yaklaşık 60 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ekipler, Kayseri ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına Alınanlar ve Ele Geçirilenler

Acente sahipleri olduğu belirtilen H.D. (51) ve S.D. (45) Tokat'ta yakalandı.

ve Tokat'ta yakalandı. Acente çalışanları M.U. (62) , M.R. (41) ve M.L. (47) ise Kayseri'de gözaltına alındı.

, ve ise Kayseri'de gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 272 pasaport ele geçirildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Kararları

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D., M.U., M.R. ve M.L., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli H.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.