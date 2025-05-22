GYS Yazılıda 100 Alan Aday Mülakatta Elendi!

Yargıtay'dan Önemli Karar: Enflasyon Zararı da İstenebilecek
Yargıtay'dan Önemli Karar: Enflasyon Zararı da İstenebilecek
Hisse senedi işlemlerinde, düşük komisyon Albaraka Mobil'de.
Hisse senedi işlemlerinde, düşük komisyon Albaraka Mobil'de.
Sponsorlu İçerik
Kamu İşçileri Zam Teklifi Bekliyor! Teklif Gecikirse Grev Kapıda
Kamu İşçileri Zam Teklifi Bekliyor! Teklif Gecikirse Grev Kapıda
İcra Müdür Yardımcısı ve Katibe Rüşvetten Suçüstü
İcra Müdür Yardımcısı ve Katibe Rüşvetten Suçüstü
Erdoğan: Tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan: Tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Bakan Bayraktar: Suriye'ye Gaz ve Elektrik İhracatı Artacak
Bakan Bayraktar: Suriye'ye Gaz ve Elektrik İhracatı Artacak
Şimşek: Enflasyon 2025'te de Düşecek, Hayat Pahalılığı Bitecek!
Şimşek: Enflasyon 2025'te de Düşecek, Hayat Pahalılığı Bitecek!
İzmir Belediyesi'nin Elazığ'a Okul Sözü Gerçekleşmedi
İzmir Belediyesi'nin Elazığ'a Okul Sözü Gerçekleşmedi
Nihat Zeybekçi: 15 Bin TL Emekli Maaşı Yeterli Değil
Nihat Zeybekçi: 15 Bin TL Emekli Maaşı Yeterli Değil
Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon tahminini değiştirmedi
Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon tahminini değiştirmedi
İBB ve Özel Halk Otobüsleri Anlaştı, Seferler Devam Ediyor
İBB ve Özel Halk Otobüsleri Anlaştı, Seferler Devam Ediyor
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 272 Torbacı Yakalandı
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 272 Torbacı Yakalandı
Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor
Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor
Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi
Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
Sahte Kiralık ve Satılık Konut İlanlarıyla 'Kapora' Vurgunu
Sahte Kiralık ve Satılık Konut İlanlarıyla 'Kapora' Vurgunu
Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası
Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yarı Yarıya Düştü
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yarı Yarıya Düştü
Bitcoin Rekor Kırdı: 109 Bin Doları Aştı
Bitcoin Rekor Kırdı: 109 Bin Doları Aştı
THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor
KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor
Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!
Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!
22 Ayar Gram Altın Krizi Gerçek Mi? Kuyumculardan Açıklama
22 Ayar Gram Altın Krizi Gerçek Mi? Kuyumculardan Açıklama
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Kavurucu Sıcaklar Kapıda!
YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı
YTÜ Kampüsünde Öğrenciye Başıboş Köpek Saldırısı
Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi
Volkan Konak'a 'Sahnede gebermiş' diyen Müftüye hapis talebi
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi
İBB soruşturmasında Ertan Yıldız'a etkin pişmanlık tahliyesi
Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek
Miras Evi Krizi: Babadan Kalan Ev İçin Tazminat Ödeyecek
Advertisement
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

GYS Yazılıda 100 Alan Aday Mülakatta Elendi!

Dokuz Eylül Üniversitesi görevde yükselme sınavının yazılı aşamasında 100 alan adayı mülakatta eledi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 14:00, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 10:59
Yazdır
GYS Yazılıda 100 Alan Aday Mülakatta Elendi!

Üniversitelerin görevde yükselme sınavlarının sözlü aşamasında yarattığı adaletsiz sonuçlar sıklıkla gündeme geliyor.

Bunlardan birisi de yakın bir zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından merkezi olarak 10 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavının sözlü aşamasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi 21 Mayıs 2025 tarihinde sonuçları açıklamıştır.

Sonuçlara baktığımızda; gerek Şube Müdürlüğü ile Hastane Müdür Yardımcılığında gerekse Şeflikte birçok kişinin yazılı aşamasında aldığı sınav notuna uygun notlar verilmediği ve sıralamaların değiştiği görülmektedir.

Şube Müdürlüğü kategorisinde yazılı aşamada 100 tam puan almış adayın sözlü aşamada 78,8 puan alarak yedek sıralamaya dahi girememesi son derece üzücüdür.

26 başlıktaki bir mevzuat sınavından kusursuz düzeyde tam puan alan kişinin sözlü aşamada bu denli başarısız olarak ilan edilmesi, liyakatın yine mülakata kurban edildiğini bizlere göstermektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber