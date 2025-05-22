TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Başvuruları Başladı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın ikinci dönemine ilişkin yeminli mali müşavirlik sınavlarını 6-15 Eylül tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirecek. Sınavlara ilk kez katılacak adayların başvuruları 3 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tekrar katılacak adaylar ise 11-25 Ağustos döneminde başvuru yapabilecekler. Başvurular, ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav Başvuru Şartları ve Süreçleri

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların , 4 Temmuz 2025 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gerekmektedir.

, itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gerekmektedir. Sınav başvuruları yalnızca TEOS üzerinden ön başvuru şeklinde alınacaktır.

üzerinden ön başvuru şeklinde alınacaktır. Gerekli değerlendirmelerin ardından yeminli mali müşavirlik sınavları 6-15 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

Başvuru Dönemleri

İlk kez katılacaklar: 3 Haziran - 4 Temmuz

3 Haziran - 4 Temmuz Tekrar katılacaklar: 11 - 25 Ağustos

Sınava katılmak isteyen adayların belirtilen tarihlerde başvurularını eksiksiz şekilde tamamlamaları önemlidir. Sınav süreciyle ilgili detaylı bilgiye TÜRMOB'un resmi internet sitesinden ulaşılabilir.