TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı Başvuruları Başladı
Yeminli mali müşavirlik sınavına başvuracak adaylar için başvuru tarihleri, gerekli hizmet süresi ve başvuru şekli hakkında tüm bilgiler burada.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 10:42, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 10:43
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın ikinci dönemine ilişkin yeminli mali müşavirlik sınavlarını 6-15 Eylül tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirecek. Sınavlara ilk kez katılacak adayların başvuruları 3 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tekrar katılacak adaylar ise 11-25 Ağustos döneminde başvuru yapabilecekler. Başvurular, ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden gerçekleştirilecek.
Sınav Başvuru Şartları ve Süreçleri
- İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 4 Temmuz 2025 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gerekmektedir.
- Sınav başvuruları yalnızca TEOS üzerinden ön başvuru şeklinde alınacaktır.
- Gerekli değerlendirmelerin ardından yeminli mali müşavirlik sınavları 6-15 Eylül tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.
Başvuru Dönemleri
- İlk kez katılacaklar: 3 Haziran - 4 Temmuz
- Tekrar katılacaklar: 11 - 25 Ağustos
Sınava katılmak isteyen adayların belirtilen tarihlerde başvurularını eksiksiz şekilde tamamlamaları önemlidir. Sınav süreciyle ilgili detaylı bilgiye TÜRMOB'un resmi internet sitesinden ulaşılabilir.