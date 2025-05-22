Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon tahminini değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korudu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklarken gıda fiyatları konusunda önemli uyarılarda bulundu. Karahan, emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyon sürecine katkı sağlayabileceğini belirtirken, tarım üretimini etkileyen doğal koşullara da dikkat çekti. Özellikle zirai don hadisesi nedeniyle işlenmemiş gıda fiyatlarında yukarı yönlü risklerin arttığını ifade etti. Bu gelişmenin, gıda fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceği ve genel enflasyon görünümünü olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Gıda Fiyatlarında Riskler Artıyor

Zirai don hadisesi , işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı.

, işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı. Emtia fiyatlarındaki düşüş , dezenflasyonu desteklemesi beklenen olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor.

, dezenflasyonu desteklemesi beklenen olumlu bir gelişme olarak öne çıkıyor. İşlenmemiş gıda kalemlerinde yaşanabilecek fiyat artışları, genel enflasyon görünümünü olumsuz etkileyebilir.

TCMB Başkanı Karahan'ın Açıklamaları

"Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi bekleniyor. Zirai don hadisesi işlenmemiş gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırdı. Bu gelişme gıda fiyatları üzerindeki baskıyı artırabilir."