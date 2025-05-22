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Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Temmuz'da ara zam alacağız" açıklamasına yanıt veren TCMB Başkanı Fatih Karahan, ücret artışlarına dair varsayımların yetkili mercilerin açıklamaları çerçevesinde yapıldığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 11:27, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 11:42
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Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı, hem çalışanlar hem de işverenler tarafından yakından takip ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in "Temmuz'da ara zam alacağız" açıklamasının ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon projeksiyonlarına çevrildi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Ücretleri korumanın yolu enflasyonu kalıcı olarak düşürmektir

TCMB Başkanı Fatih Karahan, bir basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karahan, ücret artışlarının doğrudan Merkez Bankası tarafından belirlenmediğini belirterek, "Ücretler konusunda varsayımlar, özellikle yetkili mercilerin açıklamaları çerçevesinde oluşuyor" dedi.

Yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmeye devam ettiğini ifade eden Karahan, Merkez Bankası'nın asıl görevinin enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek olduğunu belirtti. "Dolayısıyla bize düşen temel görev enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamaktır" dedi.

Asgari Ücrette Ara Zam Açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücretle ilgili ara zam konusunda gelen soruya, "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." yanıtını verdi. Daha önceki açıklamalarında ise, vatandaşların satın alma gücünü korumanın önemine değinerek, enflasyonda beklenen düşüş gerçekleşmezse Temmuz'da ara zam gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

Asgari Ücrette Son Durum

  • 1 Ocak 2025 itibarıyla asgari ücret yüzde 30'luk zamla net 22.104,67 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlendi.
  • Bu rakam, 2024'teki net 17.002 TL'lik asgari ücrete kıyasla önemli bir artış sağladı.
  • Temmuz 2025'te ara zam yapılıp yapılmayacağı, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları ve ekonomik göstergelere bağlı olarak netlik kazanacak.

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