Nihat Zeybekçi: 15 Bin TL Emekli Maaşı Yeterli Değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin son günlerde yaşadığı ekonomik dalgalanmaları ve emekli maaşları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zeybekçi, 19 Mart Operasyonlarının ülke ekonomisinde sarsıntılara yol açtığını belirtti.

"19 Mart süreci ekonomiyi etkiledi"

Zeybekci, 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ekonomiye olumsuz yansıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mart süreci tabii ki ekonomiye zarar verdi. Buna 'vermedi' demek söz konusu olamaz. Ekonomiye zarar vermek süreç ister. Bugün olan bir vakanın sonuçları 6 aylık, 1 yıllık süreçlerde ortaya çıkar. Ama finans piyasalarıyla ilgili, o sürecin Türkiye'ye zarar verdiğini tabii ki söyleyebiliriz."

'Alım Gücü Artmadan Refah Sağlanamaz'

En düşük emekli maaşının 15 bin lira olmasının yetersiz olduğunu söyleyen Zeybekci, maaş artışlarının üretim ve tüketim dengesiyle birlikte düşünülmesi gerektiğini vurguladı:

"Parayla refah artmaz. 100 bin lira maaş verseniz de vatandaşın alacağı yumurta, et artmadıysa enflasyon yükselir. Asgari ücret 22 bin değil de 52 bin olsaydı, kiralar hemen 15 bin olurdu. Önce üretimi artırmamız gerekiyor."

'TÜSİAD Başkanı'nın Gözaltına Alınmasını Kabul Edemem'

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren Zeybekci, iş dünyasına yönelik sert uygulamaların doğru olmadığını belirtti:

"TÜSİAD Başkanının polis eşliğinde ifadeye götürülmesini ben kabul edemem. Biz iş insanlarımızın tüm dünyada rahat dolaşması için yeşil pasaport verdik. Böyle uygulamalar yatırım ortamına zarar verir."

'Terörle Mücadelede Yeni Süreci Destekliyorum'

Terörle mücadelede başlatılan diyalog sürecine de değinen Zeybekci, süreci olumlu bulduğunu ve desteklediğini belirtti:

"Bu ülkenin terörle muhatap olması çirkin, kardeşin kardeşi düşman görmesi daha da çirkin. Bu süreç bir fırsattır. Terörle yürünemeyeceğini artık gördük. Bu ülkenin başka bir vatanı, başka bir bayrağı yok."

'TÜSİAD ile Yakın Çalışıyoruz'

Zeybekci, TÜSİAD ile 2024 yılından bu yana yakın ilişki içinde olduklarını ve sık sık görüştüklerini söyledi. Adli sürecin ilk başladığı dönemlerde TÜSİAD Başkanı'nı aradığını belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"Arkadaşım olarak yanında olduğumu söyledim. Ziyaret edeceğimi de önceden belirttim. Ama oraya gittiğimde 'Nasıl gelirsin buraya?' diyenleri de gördüm."

İmamoğlu'nun Tutuksuz Yargılanması Sorusu

Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasının Türkiye'nin uluslararası itibarı açısından daha olumlu olup olmayacağına ilişkin soruya Zeybekci şu yanıtı verdi:

"Yurt dışına kaçanları gördük. Ne ceza istendiğini bile bilmiyoruz. İddianame çıktığında hep beraber göreceğiz. Ama bazı şeyler çuvala sığmıyor. Önce bunların ortaya konması gerekiyor."