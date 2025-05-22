İzmir Belediyesi'nin Elazığ'a Okul Sözü Gerçekleşmedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Elazığ'a okul yapma sözü, verilen vaatlerin yerine getirilmemesiyle gündeme geldi. Belediyelerin bütçelerini heykeller ve konserlerle tükettiği, hizmet üretiyor algısı oluşturmaya çalıştığı iddiaları öne sürülüyor. 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente hibe okul yaptırma sözü verdiği ve bu projeyi afişlerle duyurduğu belirtildi. Ancak, inşaatın bir türlü başlamadığı ortaya çıktı.

Okul İnşaatında Yaşanan Gelişmeler

Sivrice ilçesinde 32 derslikli Zafran Atatürk Lisesi'nin yeniden yapımını üstlenen Arin Yapı - Zanew İnşaat ortaklığının, mart ayından bu yana hak edişleri ödenmediği gerekçesiyle çalışmaları durdurduğu ve hasarlı binayı dahi yıkmadığı öğrenildi. 62 milyon 62 bin liraya ihale edilen okul inşaatının yapım sözleşmesini feshetmemek için arabuluculuk görüşmeleri başlatıldı. Firma yetkilileri, uzun zamandır ödeme yapılmamasından ve maliyetlerin artmasından şikayetçi olduklarını belirtti. İZBETON'un yapımını üstlendiği okul inşaatına ödenek tahsis etmediği bildirildi. Projenin tamamlanma süresi 550 gün olarak açıklanırken, yeni Başkan Cemil Tugay'ın projeyi devam ettirmeyeceği ifade edildi.

Firma Yetkililerinin Açıklamaları

Firma yetkilileri, belediyenin kasada para olmadığı gerekçesiyle projeyi rafa kaldırdığını belirtti. Yüklenici Firma Sahibi Abdullah Demirci, "Arabulucuya rağmen maalesef 5 aydır anlaşamadık. Burası bizden çıktı. Daha önce, seçim bahanesiyle, genel müdürler değişti bahanesiyle bizi oyaladılar. Alacaklarım için belediyeye icra başlattım. İZBETON A.Ş.'ye hacze gideceğiz. Biz memleketimize bir okul kazandırmak için çok ılımlı davrandık ama olmadı." dedi.

Öğrencilerin Durumu

Okulların açılmasına sayılı günler kalmasına rağmen eski binanın bile yıkılmadığına dikkat çeken Üniversite Mahallesi'nin Muhtarı Hakan Ergünde, "Maalesef inşaat durdu. Öğrenciler mağdur oldu" şeklinde konuştu.

Elazığ'da 2020 depremi sonrası okul sözü verildi.

İnşaat başlamadı ve ödemeler yapılmadı.

Firma yetkilileri icra işlemi başlattı.

Öğrenciler mağduriyet yaşadı.

Kaynak: Yeni Akit