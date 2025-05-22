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Yüz Tanıma ve Radar Sistemleriyle Otoyollarda Etkin Trafik Denetimi

Jandarma Genel Komutanlığına devredilen otoyollarda, yeni nesil radar ve yüz tanıma sistemleriyle trafik ve asayiş denetimleri hız kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 12:50, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 12:48
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Yüz Tanıma ve Radar Sistemleriyle Otoyollarda Etkin Trafik Denetimi

Otoyol Jandarma ekipleri, yapay zeka tabanlı radar sistemleri ve yüz tanıma özellikli yaka kameraları ile gün boyunca hem havadan hem de karadan gerçekleştirdikleri denetimlerle kara yolu güvenliğini artırıyor. Şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik ve asayiş olaylarına ilişkin işlemlerin hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla otoyollar, 15 Ekim 2024 itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığına devredildi. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığından görevi devralan Otoyol Jandarması, 27 ilde 4 bin personelle vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalarına başladı.

Otoyol Jandarmasının Görevleri ve Teknolojik Donanımı

Otoyol Jandarma timleri, trafik kazalarından asayiş olaylarına kadar her vakaya müdahale ediyor ve yolda kalan vatandaşlara yardım ediyor. Ekipler, yüz tanıma özellikli yaka kameraları ve yapay zeka destekli radar cihazları gibi son teknoloji ekipmanlarla, gün boyunca havadan ve karadan denetim yapıyor.

Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Sistemi

Otoyol Jandarması tarafından kullanılan yeni nesil mobil hız tespit sistemi, yapay zeka desteğiyle denetimlerde etkinliği artırıyor. Tripod ya da araç üzerine kurulabilen sistem, aynı anda dört şeritteki tüm araçların hızını tespit edebiliyor. Operatör gerektirmeden çalışan sistem, kara yolunda seyreden araçların plaka ve hız bilgilerini okuyarak güvenlik birimlerinin ağına aktarıyor.

  • Sistem tarafından yapılan hız ihlali sorguları sonucunda, ihlal verileri trafik ekiplerine anlık olarak iletiliyor.
  • Yapay zeka teknolojisi sayesinde araçların rengi, markası ve modeli gibi veriler otomatik olarak tanımlanabiliyor.
  • Sistem, her hava koşulunda gündüz ve gece görev yapabiliyor.
  • 2 saat içinde 1500 araç sorgulama kapasitesine sahip radar cihazı, otoyollar dahil olmak üzere tüm kara yollarında aktif şekilde kullanılıyor.

Motosikletler ve Yakalama Kararı Bulunan Araçlar

Daha önce ön plakası bulunmadığı için hız tespiti yapılsa da ceza uygulanamayan motosikletler, yeni sistemde radarın trafiğin akış yönünün tersine çevrilmesiyle ihlal yaptıklarında tespit edilip cezai işlem uygulanabiliyor. Yerli yazılımla geliştirilen sistem, hız ihlali yapan araçlara ait bilgileri de anlık olarak jandarma ekiplerine iletiyor. Ayrıca sistem, hakkında yakalama kararı bulunan araç sahiplerini tespit ettiğinde ekrana alarm vererek, ekiplerin olası şüphelilere anında müdahale etmesine olanak tanıyor.

Otoyolların Güvenliği Jandarmaya Emanet

Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük mevkisinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, Otoyol Jandarmasının adli asayiş, motosiklet ile teknik inceleme ve denetim timlerinden oluştuğunu belirtti. Otoyollarda meydana gelen olaylara ilk müdahaleyi Otoyol Jandarmasının yaptığını anlatan Ergün, "Toplum odaklı kolluk yaklaşımını benimsiyoruz. Sorumluluk bölgemizde 15 kilometrede bir tim görev yapacak şekilde planlama yaptık." dedi.

Havadan ve karadan denetim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Otoyol Jandarması olarak hava ve kara araçlarımızla etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri yapıyoruz. Böylece vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlıyoruz. Özellikle tatil günlerinde cayrokopter, helikopter ve drone desteğiyle havadan trafik denetimleri gerçekleştiriyor, yoğunluk yaşanan bölgeleri tespit ediyoruz."Kullanılan Yerli ve Milli Ekipmanlar

  • Plaka ve yüz tanıma sistemleri
  • Kayıt sistemine entegre edilebilen kameralar
  • Çevrim içi sorgulama yapılabilen tablet bilgisayarlar
  • Görünürlük sağlayan 4 kademeli lazerler
  • Otomatik lastik patlatıcılar
  • Yapay zeka destekli radar cihazları

Dinlenme Tesislerinde Güvenlik ve Hizmetler

Otoyollardaki asayiş ve trafik uygulamalarının yanı sıra yol üzerindeki dinlenme tesislerinin güvenliğini de sağlayan timler, ihtiyaç duyulması halinde "Mobil Jandarma Karakolları" ile adli işlemleri yerinde yürütüyor. Gökçehüyük Otoyol Jandarma Karakolu'nda görevli Jandarma Astsubay Fatma Toraman, otoyolda "kesintisiz ve güvenli hizmet" anlayışıyla vatandaşların gönül rahatlığıyla dinlenmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Yol üzerinde duran ve park eden araçları ikaz ederek uygun alanlara yönlendirdiklerini anlatan Toraman, "Zorunlu bir durum varsa gerekli işaretlemeleri yaparak, tedbirlerimizi alıyoruz. Ayrıca 112 Acil Müdahale butonuna basan sürücülere de hızlıca ulaşıyoruz." diye konuştu.

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