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TEKNOFEST'e 4 uluslararası ödül

TEKNOFEST, dünyanın en prestijli etkinlik ödüllerinden biri olan Eventex Awards 2025'te 4 ödül aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 13:16, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 13:30
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TEKNOFEST'e 4 uluslararası ödül

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfından (T3 Vakfı) yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Eventex Awards 2025'te büyük bir başarıya imza attı.

Dijital formatta gerçekleştirilen ve dünya genelinden binlerce başvurunun değerlendirildiği programda TEKNOFEST, teknoloji, festival ve açık alan etkinliği gibi kilit kategorilerde 4 ödülün sahibi oldu.

Teknoloji Etkinliği kategorisinde altın, Açık Alan Etkinliği ve Public Event kategorilerinde gümüş, Festival kategorisinde ise bronz ödül kazanan TEKNOFEST, uluslararası alandaki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan, 2009 yılından bu yana etkinlik dünyasının en iyilerini ödüllendiren uluslararası Eventex Awards'ta TEKNOFEST, FIFA ve Harley Davidson gibi küresel ölçekte tanınan organizasyonların da yarıştığı Açık Alan Etkinliği ve Public Event kategorilerinde aldığı gümüş ödülle önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Açıklamada, genç nesillere ilham veren vizyonu ve küresel etkisiyle TEKNOFEST'in, Milli Teknoloji Hamlesi'nin taşıyıcısı olarak yenilikçi projeleri hayata geçirmeye, teknolojiye gönül veren milyonlarca gence yol göstermeye ve Türkiye'nin adını uluslararası arenada gururla temsil etmeye devam edeceği belirtildi.

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