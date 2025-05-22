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Erdoğan: Tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarının yeniden adaylığıyla ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını söyledi. Erdoğan, "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 15:30, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 15:50
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Erdoğan: Tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirten Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katıldıklarını ve burada önemli temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede, teşkilatın ilk defa bir gözlemci ülkede toplandığını vurguladı. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın etkinliğinin ve görünürlüğünün her geçen gün arttığını, alınan kararların ekonomik ilişkilere de olumlu katkı sağladığını belirtti.

Macaristan ile İlişkiler ve Ekonomik İş Birliği

Macaristan ile köklü bir dostluğa sahip olduklarını belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam ettiğini söyledi. Macaristan'ın Avrupa Birliği üyesi olmasının teşkilat açısından bir zenginlik olduğunu vurgulayan Erdoğan, savunma sanayi, enerji, tarım ve KOBİ'ler alanında mevcut anlaşmaların daha da ileriye taşınacağını ifade etti.

Terörle Mücadelede Yeni Dönem

Türkiye'nin yıllarca terörle mücadelede büyük acılar yaşadığını hatırlatan Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefinin en önemli miras olacağını söyledi. Şehit ailelerinin metanetine vurgu yapan Erdoğan, Diyarbakır annelerinin de artık mutluluğu tatmasını istediklerini belirtti. Terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararının umut verici olduğunu, bu sürecin kontrollü şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

DEM Parti'ye Yeni Dönem Avantajı

Silah vesayetinden kurtuldukça DEM Parti'nin siyasi mücadelesini daha güçlü sürdürebileceğini belirten Erdoğan, Mecliste 50'nin üzerinde milletvekiliyle DEM'in yeni dönemde farkını ortaya koymasının hem tabanları hem de ülke için hayırlı olacağını söyledi.

Yeni Anayasa Çalışmaları

Türkiye'nin değişen dünyada darbe döneminin izlerini taşıyan bir anayasa ile ilerleyemeyeceğini belirten Erdoğan, sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa ihtiyacının altını çizdi. "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" diyen Erdoğan, ilk dört maddeyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını ve tüm partilere ortak çalışma çağrısı yaptıklarını ifade etti.

Gazze ve Uluslararası Gelişmeler

Gazze'de yaşananların sadece insani kriz değil, aynı zamanda uluslararası sistemin samimiyet sınavı olduğunu belirten Erdoğan, Batılı ülkelerin bu sınavdan geçemediğini söyledi. Türkiye'nin Gazze'ye insani yardımlarını sürdüreceğini ve bölgedeki gelişmeleri olumluya çevirmek için çaba harcadıklarını vurguladı.

Suriye ve YPG Meselesi

ABD Başkanı Donald Trump ile yapılan görüşmelerin ardından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını belirten Erdoğan, YPG'nin elindeki DEAŞ tutukluları ve kamplardaki sivillerle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinin Suriye kolunu da kapsadığını ifade eden Erdoğan, ilgili kurumların süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Uluslararası Gücü ve Liderlerle İlişkiler

Türkiye'nin güçlendikçe uluslararası arenadaki etkinliğinin arttığını belirten Erdoğan, Newsweek'te yayımlanan makalede kendisinin "dünyanın en güçlü adamlarından biri" olarak tanımlandığını hatırlattı. Türkiye-Amerika ilişkilerinin karşılıklı saygı ve samimiyete dayalı olduğunu vurgulayan Erdoğan, diğer siyasi eleştirileri ise dikkate almadıklarını söyledi.

  • Türk Devletleri Teşkilatı ile ekonomik ve siyasi iş birliği güçleniyor.
  • Yeni anayasa çalışmaları tüm partilere açık şekilde sürdürülüyor.
  • Terörle mücadelede yeni bir döneme girildi.
  • Suriye ve YPG konusunda çok katmanlı diplomasi yürütülüyor.
  • Gazze'ye insani yardımlar devam ediyor.
  • Türkiye'nin uluslararası gücü artıyor.

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