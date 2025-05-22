Akdeniz'de 21 Sahilde Giriş Yasağı ve Yüksek Ceza Uygulaması

Nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları arasında yer alan sahillere giriş yasağı başladı. Akşam 8'den sabah 8'e kadar uygulanan bu giriş yasağına uymayanlar, 557 bin 212 TL ceza ile karşı karşıya kalacak. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında gösterilen caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının (chelonia mydas) yuvalama dönemlerinin başlamasıyla birlikte Türkiye'deki bu sahillerde çeşitli önlemler alınmaya başlandı.

Yuvalama Dönemi ve Giriş Yasakları

Her yıl nisan sonu ya da mayıs başında başlayan yuvalama dönemi nedeniyle, kumsalları ile dikkat çeken bu bölgelere giriş yasakları getirildi. Akdeniz, en iyi yuvalama alanlarına ev sahipliği yapıyor ve 21 sahili ile öne çıkıyor. Yuvalama döneminin başlamasıyla birlikte, bu sahiller tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alsa da, akşam 8'den sabah 8'e kadar giriş yasağı uygulanıyor.

Yasak Kapsamındaki Sahiller

Ekincik

Dalyan

Dalaman

Fethiye

Patara

Kale

Kumluca

Çıralı

Tekirova

Belek

Kızılot

Demirtaş

Gazipaşa

Anamur

Göksu Deltası

Alata

Davultepe

Kazanlı

Akyatan

Yumurtalık

Samandağ

Kısıtlamalar ve Cezalar

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, bu kumsallarda yuvalama dönemi boyunca, Mayıs'tan eylül sonuna kadar, geceleri sahile girişin yanı sıra kamp faaliyetleri ve her türlü ateş yakılmasını da yasakladı. Kuralları ihlal edenler için belirlenen ceza miktarı ise 2025 yılı itibarıyla 557 bin 212 TL olarak uygulanıyor.