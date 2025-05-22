Osmaneli'de Ehliyetsiz Sürücüye 96 Bin Lira Ceza Kesildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ehliyetsiz sürücüye 96 bin 173 lira idari para cezası uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) incelemesinde İstanbul Caddesi'nde bir sürücünün trafiği tehlikeye atacak şekilde hareket ettiğini tespit etti. Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile yakalanan sürücüye, trafiği tehlikeye atacak hareketlerde bulunmak, emniyet kemeri takmamak ve seyir halinde cep telefonu kullanmak ile belgesiz araç sürmekten 96 bin 173 lira idari para cezası kesti.

Olayın Detayları

Ehliyetsiz sürücü trafik güvenliğini tehlikeye attı.

trafik güvenliğini tehlikeye attı. İstanbul Caddesi'nde yapılan KGYS incelemesiyle tespit edildi.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile yakalandı.

Sürücüye toplamda 96 bin 173 lira ceza uygulandı.

Ceza Sebepleri