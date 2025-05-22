Dolar/TL Güne Düşüşle Başladı, Piyasalarda Son Durum

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 38,8120 seviyesinden işlem görüyor. Dün artış eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,8590'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,8120 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 44,1630'dan ve sterlin/TL yüzde 0,3 primle 52,3120'den satılıyor.

Döviz ve Piyasa Gelişmeleri

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 99,5 seviyesinde bulunuyor.

ABD Vergi Tasarısı ve Etkileri

ABD'deki kapsamlı vergi tasarısının ülkenin bütçe açığını artırabileceği ve mali istikrarı etkileyebileceğine yönelik endişeler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi tasarısı olarak nitelendirdiği yasa tasarısının bütçe açığını artırabileceğine yönelik tahminler ise yatırımcıların risk algısının yükselmesine neden oluyor.

Eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması,

Bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması,

2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.

Yurt İçi Gelişmeler ve Enflasyon Raporu

Öte yandan, yurt içinde gözler TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın bugün İstanbul Finans Merkezi (İFM) TCMB yerleşkesinde yapacağı yılın 2. Enflasyon Raporu sunumuna çevrildi.

Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2025 sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi ise koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca, 1. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında enflasyon tahmin aralıklarının alt ve üst noktalarının 2025 yılı için yüzde 19 ve yüzde 29'a, 2026 yılı için ise yüzde 6 ve yüzde 18'e karşılık geldiği bildirilmişti.

Piyasa Takip Gündemi