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MHP'li Yıldız: İnfaz düzenlemesi KHK mağdurlarını da kapsamalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bayramdan önce TBMM'ye sunulması beklenen 'infaz düzenlemesi' ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız, düzenlemenin KHK mağdurlarını da kapsaması gerektiğini belirterek, infazda eşitlik sağlayacak bir kanunun yapılmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 16:01, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 16:01
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MHP'li Yıldız: İnfaz düzenlemesi KHK mağdurlarını da kapsamalı

PKK'nın silah bırakma ve kendini fesih kararını 12 Mayıs'ta duyurmasının ardından, infaz düzenlemesiyle ilgili siyasi partiler arasındaki görüşme trafiği hızlandı. MHP ve DEM Parti ile görüşen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in, Meclis'teki diğer partilerle de bu hafta sonunda görüşmelerini tamamlaması bekleniyor.

AKP ve MHP tarafından hazırlanan taslak metnin, yapılacak değişikliklerin ardından 5 Haziran'dan önce Meclis Başkanlığı'na sunulması öngörülüyor. Teklifin görüşmeleri ise bayram tatilinden sonra gerçekleşecek.

İnfaz Düzenlemesinde KHK Mağdurları Vurgusu

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye konuşan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, düzenlemeye dair yaptığı açıklamada, "KHK mağdurlarını da kapsamalı" ifadesini kullandı. Yıldız, TBMM'nin öncelikle insan onurunu merkeze alan, hükümlülerin de anlayabileceği, karmaşık olmayan, cezanın ıslah edici fonksiyonlarını gözeten, infaz eşitliğini ve adaletini sağlayacak, cezasızlık algısına sebep olmayacak ve sık sık değiştirmeye ihtiyaç duyulmayacak bir infaz kanunu yapması gerektiğini vurguladı.

Anayasa Mesajı

MHP'li Yıldız, ayrıca infaz düzenlemesinin ardından "yeni anayasa" çalışmalarının başlayacağı mesajını verdi. Yıldız, "Yeni anayasa hukuki bir reformla birlikte Türkiye'nin geleceğini şekillendirecektir. Türkiye'nin milli kimliğini, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini her yönüyle koruyacak güçlü bir yeni anayasa şarttır" dedi.


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