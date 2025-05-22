Okul bahçesinde arkadaşını bıçaklayan liseli gözaltında

Görüntülerde, öğrencinin arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçarak uzaklaşması, okul bahçesindeki diğer öğrencilerin de peşinden koşması yer alıyor.

Hasanpaşa Mahallesi'ndeki bir lisenin bahçesinde 11. sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet olduğu iddia edilen bir arkadaşını bıçaklayarak kaçtı.

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