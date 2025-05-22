YUM-BİR'den Marketlere Eleştiri: Zamda Hızlı, İndirimde Yavaşlar

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, bazı satış noktalarında fiyatların çıktığı hızda inmediğini belirterek, yumurta fiyatlarının makul seviyelere geleceğini iddia ettiklerini ifade etti. Afyon, burada en iyi denetçinin tüketici olduğunu vurguladı.

Türkiye'de 1150'yi aşkın yumurta üreticisinden 550'sinin ihracat yeterliliğine sahip olduğunu belirten Afyon, ihracatın geçen yıl 400 milyon dolar seviyesine ulaştığını, bu yıl ise hedeflerinin 500 milyon dolar olduğunu söyledi. Yumurta fiyatlarının arz-talep ve piyasadaki algıya göre şekillendiğini dile getirdi.

Yumurta Fiyatlarında Son Durum

Geçen aylarda yumurtada talebe bağlı fiyat artışları yaşandığını, bazı marketlerde fahiş fiyatlar tespit ettiklerini belirten Afyon, bu artışların geçici olduğunu ve Türkiye'nin yumurta arzında dünyanın en şanslı ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Afyon, ülkemizin dünyayı da besleyecek seviyede üretim kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Marketlere Fiyat Tepkisi

Yumurta fiyatlarının önceki aylara göre düştüğünü kaydeden Afyon, yetiştiricilik kodu 0 olan organik tavuk yumurtasının kolisinin 360-400 lira aralığından 210-240 lira aralığına, yetiştiricilik kodu 3 olan kafes tavuğu yumurtalarının ise 190-200 lira aralığından 120-130 lira aralığına kadar gerilediğini ifade etti. Bazı satış noktalarında fiyatların çıktığı hızda inmediğini gözlemlediklerini belirten Afyon, tüketicilerin yumurtanın değerini bilerek doğru ürüne doğru fiyatı vermesini istedi. Fiyatlar yükseldiğinde hızlı davranan marketlerin, düşüş döneminde de aynı hızda hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Tüketicilere Tavsiyeler

Tüketicilerin "organik" , "gezen tavuk" ya da "köy yumurtası" tüketmek istediğini ancak 7 gün 24 saat denetlenebilir tesislerde üretilen yumurtaların da değerli olduğunu belirtti.

, ya da tüketmek istediğini ancak 7 gün 24 saat denetlenebilir tesislerde üretilen yumurtaların da değerli olduğunu belirtti. Yumurta satın alırken "organik sertifikası" nı kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

nı kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Beyan esaslı değil, belge esaslı üretimin önemli olduğunun altını çizdi.



