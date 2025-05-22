İBB yolsuzluk soruşturmasında 'kamu ihalelerinde şeffaflık ilkesinin ihlal edildiği' vurgusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında savcılıkça ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 8 şüpheli hakkındaki savcılık sevk yazısına ulaşıldı.

Sevk yazısında, şüpheli Fikri Murat Demir'in, tutuklu şüpheli İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a bağlı yapı içinde İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile irtibatlı iş insanlarından olduğu belirtildi.

Demir'in, 2021'den itibaren İBB ve bağlı kuruluşlarının ihalelerine katılan Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam AŞ isimli şirketin sahibi olduğu bilgisi verilen yazıda, toplam 20 ihaleyi kazandığı, bunların tamamında ihale komisyon görevlileri ve ihaleye katılan rakip firmaların tümüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu ifade edildi.

Yazıda, Demir'in ihale sorumlusu Taner Çetin ile koordineli hareket edip, mali çıkar ilişkisi içinde bulunduğuna işaret edilerek, bu durumun MASAK incelemelerine de yansıdığı vurgulandı.

Para transferlerinin ihaleye ilişkin usulsüzlükler ve çıkar ilişkileri kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğunun altı çizilen yazıda, bu durumla kamu ihalelerinde rekabet, şeffaflık ve eşit muamele ilkelerinin ihlal edildiği, kamu ihalelerine katılan bazı gerçek ve tüzel kişiliklerin ihalenin serbest rekabet esasına aykırı şekilde anlaşma yapıp, ihaleye birlikte girdikleri bildirildi.

- "Sistematik çıkar ağı oluşturuldu"

Yazıda, incelemeler ve MASAK verileri doğrultusunda Yeni Fikir Eğitim Tasarım ve Reklam AŞ isimli şirketin sahibi Demir'in, İBB ve bağlı iştiraklerinde gerçekleştirilen kamu ihalelerine yönelik organize bir yapılanmanın merkezinde yer aldığı aktarılarak, "Söz konusu yapılanma kapsamında, Fikri Murat Demir'e ait şirketler, eşi Dilek Demir'e (şüpheli), yakın akrabalarına ve SGK kaydıyla ilişkili görülen kişilere ait şirketler, aralarında mali bağlantılar bulunan sözde rakip firmalar ile ihale komisyonu üyeleriyle para ilişkisi kuran çalışan ve aracı şahıslar üzerinden bir sistematik çıkar ağı oluşturulduğu" değerlendirmesine yer verildi.

MASAK verilerinde yer alan şirketler arası alışveriş görünümünde ancak rekabet dışı transferler, ihale komisyonu üyeleriyle şirket yetkilileri arasında gerçekleşen doğrudan veya dolaylı para hareketleri ile Demir'in ihale süreçlerindeki çok sayıda şirketle doğrudan ya da dolaylı bağlantısının "ihaleye fesat karıştırma", "kamu görevlileriyle menfaat temelli ilişki kurma", "nüfuz ticareti" ve "suç örgütü kurma-yönetme" kapsamında değerlendirildiği ifade edilen yazıda, 20 Mayıs'ta Demir'in şirketinde yapılan aramada Alaçatı Ege Turizm Gıda ve Restoran İşletmeleri Ticaret Ltd. Şti. isimli şirkete ait kaşenin ele geçirildiği, bahse konu şirketle ilgili yapılan araştırmada ilgili şirketin dosya şüphelilerinden Arzu Can'a ait olduğu, 25 Mart'ta kurulduğu belirtildi.

Yazıda, yine aynı yerde yapılan aramalarda, şüphelilerden Engin Gönül'ün olduğu tespit edilen Üst Çizgi Reklam isimli şirkete ait kaşenin ele geçirildiği, telefon ön incelemelerinde şüpheli Demir tarafından kullanılan Gönül'e ait hesap bilgileri ve şirket bilgilerinin Demir'in müşterek girdiği kamu ihalelerinde rakip firma olarak kullanıldığı ifade edildi.

Şüpheli Demir'in, Taner Çetin'in organizasyonu içindeki suç örgütüyle emel ve fikir birliği içinde hareket ettiği belirtilen yazıda, kolluk ve başsavcılıkça yöneltilen iddialara karşı tutarlı savunmalar yapamadığı, liderliğini tutuklanıp İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı, Murat Ongun'un ise yöneticisi olduğu suç örgütünde Ongun'a bağlı olarak hareket ettiği bildirildi.

Yazıda, şüpheli Dilek Demir'in MASAK verileri doğrultusunda incelenen kamu ihaleleriyle bağlantılı olarak mali ve operasyonel ilişki ağı içinde yer aldığı kaydedildi.

- "Arzu Can, eşi ve kayınvalidesini kullanarak suç gelirlerinin aklanmasına imkan sağladı"

Şüpheli Arzu Can'ın, Ongun'a bağlı yapı içinde Çetin ile irtibatlı çalışan iş insanlarından olduğu aktarılan sevk yazısında, 2018-2021'de Beylikdüzü Belediyesi'nde görev yaptığı, 2022 yılında İBB'nin İSPER isimli şirketinde çalıştığı anlatıldı.

Yazıda, Arzu Can'ın, Çetin'in asistanı olarak görev yaptığı, ihalelere ilişkin illegal para transferleri ve koordinasyon süreçlerinde rol aldığı belirtildi.

Tapu ve MASAK verileri incelemeleri doğrultusunda, Can'ın, annesi Elif G. adına 2023 yılında villa aldığı, söz konusu tarihte ve yakın zaman diliminde Elif G'nin hesap hareketlerinde villa alımına ilişkin herhangi bir yüksek meblağlı para girişi veya çıkışı tespit edilemediği aktarılan yazıda, aynı tarihte Can'ın eşi olan şüpheli Savaş Can'ın hesabından 14 milyon lira para çıkışı olduğu tespitine yer verildi.

Yazıda, bu durumun villa bedelinin Savaş Can tarafından karşılanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdiğine işaret edilerek, "Şahıslar ve villayla ilgili yapılan araştırmalarda, söz konusu evi satın alan Elif G'nin ve evin ödemesini yaptığı değerlendirilen Savaş Can'ın bu maliyeti karşılayacak bir ekonomik güçte olmadığı , şüpheli Taner Çetin'in kamu ihalelerinden elde ettiği suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanmasında Arzu Can isimli şahsın, eşi ve kayınvalidesini kullanarak suç gelirlerinin aklanmasına imkan sağladığına" ilişkin tespitler yer aldı.

Şüpheli Savaş Can ile ilgili sevk yazısında, şüpheli Taner Çetin'in İBB bünyesinde yürütülen bazı ihalelere ilişkin usulsüzlük ve yolsuzluk faaliyetlerinden elde ettiği değerlendirilen gelirlerinin Can'a ait hesaplar üzerinden aklandığı, bu süreçte şüphelilere ait mal varlıklarının gizlenmesi ve transfer edilmesi faaliyetlerine destek verdiği ifade edildi.

Yazıda, Can'ın satın aldığı villayla ilgili yapılan araştırmalarda, villada kiracı olarak ikamet eden kişinin Taner Çetin olduğu, yıllık kira bedelini Elif G'nin hesabına gönderdiği, söz konusu ödemenin birkaç gün sonra Elif G'nin hesabından Arzu Can'a gönderildiği ve paranın Çeşme Belediyesine ait bir şirkete kira bedeli olarak gönderildiği anlatıldı.

- "Taner Çetin, bazı kişileri İBB'ye kazandırdı"

Şüpheli Serap Karay'ın 2012-2021'de Avcılar Belediyesinde görev yaptığı, 2021 yılında ise İBB'de çalışmaya başladığı ifade edilen yazıda, Karay'ın göreve başlamasında Taner Çetin'in etkili olduğu belirtildi.

Yazıda, Çetin'in daha önce çalıştığı kurumlardan bazı kişileri İBB'ye kazandırdığı vurgulanarak, bu kişilerin çeşitli ihalelerde görevlendirildiğinin altı çizildi.

İBB'nin ihalelerine katılan, şüpheli Faruk Ceyhan'a ait şirketlerin birbirleriyle bağlantılı olduğuna işaret edilen yazıda, "Kamu ihalelerine katılan bazı gerçek ve tüzel kişiliklerin, serbest rekabet esasına aykırı şekilde anlaşma yaparak ihaleye birlikte girmeleri ve ihalenin sonucunu önceden belirlemeye yönelik girişimlerinin olduğu"na ilişkin tespitlere yer verildi.

Sevk yazısında, şüpheli Çağatay Takaoğlu'nun İBB iştiraklerinden İSPER AŞ bünyesinde görev yaptığı, belediye çatısı altında yürütülen bazı kamu ihalelerine ilişkin yolsuzluk faaliyetlerinde yer aldığı, bu süreçte şahsın hesap bilgilerini kullandırarak mali trafiğe dahil olduğu belirtildi.

İBB ihalesine katılan Retactus Tasarım Üretim Sanayi Ltd Şti isimli şirketin yetkilisi olan şüpheli Ahmet Rıdvan Murat ile ihaleyi kazanan firmanın sahibi Fikri Murat Demir arasında para transferi olduğu kaydedilen yazıda, MASAK incelemelerinde, söz konusu para transferlerinin ihaleye ilişkin usulsüzlükler ve çıkar ilişkileri kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte olduğu vurgulandı.

Yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "rüşvet vermek" suçlarını işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğundan tutuklanmalarının istendiği de kaydedildi.