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ABD'de CIA merkezine silahlı saldırı girişimi

ABD'de, CIA genel merkezinin önünde bir kişinin vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 17:52, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 19:41
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ABD'nin Virginia eyaletinde bir kadın sürücü, McLean bölgesindeki ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) binasına silahlı saldırı girişiminde bulundu. Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin, kadın şüpheliyi vurduğu bildirildi.

Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve olayla ilgili FBI tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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