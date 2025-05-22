'Anneler Günü'nde yaşamına son veren Arzu'nun kayınvalidesi 'eziyet'ten tutuklandı

Ormansızlaştırma İddialarına DMM'den Yalanlama Geldi
Ormansızlaştırma İddialarına DMM'den Yalanlama Geldi
Hisse senedi işlemlerinde, düşük komisyon Albaraka Mobil'de.
Hisse senedi işlemlerinde, düşük komisyon Albaraka Mobil'de.
Sponsorlu İçerik
İBB'ye Yönelik 3. Dalga Operasyonda 13 Tutuklama Kararı
İBB'ye Yönelik 3. Dalga Operasyonda 13 Tutuklama Kararı
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
Öğretmenlerin İl İçi Sıra Bilgileri Açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Sıra Bilgileri Açıklandı
YUM-BİR'den Marketlere Eleştiri: Zamda Hızlı, İndirimde Yavaşlar
YUM-BİR'den Marketlere Eleştiri: Zamda Hızlı, İndirimde Yavaşlar
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Sıcaklık Rekoru Kırılacak!
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Sıcaklık Rekoru Kırılacak!
Yargıtay'dan Önemli Karar: Enflasyon Zararı da İstenebilecek
Yargıtay'dan Önemli Karar: Enflasyon Zararı da İstenebilecek
Kamu İşçileri Zam Teklifi Bekliyor! Teklif Gecikirse Grev Kapıda
Kamu İşçileri Zam Teklifi Bekliyor! Teklif Gecikirse Grev Kapıda
İcra Müdür Yardımcısı ve Katibe Rüşvetten Suçüstü
İcra Müdür Yardımcısı ve Katibe Rüşvetten Suçüstü
Erdoğan: Tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan: Tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Bakan Bayraktar: Suriye'ye Gaz ve Elektrik İhracatı Artacak
Bakan Bayraktar: Suriye'ye Gaz ve Elektrik İhracatı Artacak
Şimşek: Enflasyon 2025'te de Düşecek, Hayat Pahalılığı Bitecek!
Şimşek: Enflasyon 2025'te de Düşecek, Hayat Pahalılığı Bitecek!
İzmir Belediyesi'nin Elazığ'a Okul Sözü Gerçekleşmedi
İzmir Belediyesi'nin Elazığ'a Okul Sözü Gerçekleşmedi
Nihat Zeybekçi: 15 Bin TL Emekli Maaşı Yeterli Değil
Nihat Zeybekçi: 15 Bin TL Emekli Maaşı Yeterli Değil
Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon tahminini değiştirmedi
Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon tahminini değiştirmedi
İBB ve Özel Halk Otobüsleri Anlaştı, Seferler Devam Ediyor
İBB ve Özel Halk Otobüsleri Anlaştı, Seferler Devam Ediyor
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 272 Torbacı Yakalandı
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 272 Torbacı Yakalandı
Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor
Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor
Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi
Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
Sahte Kiralık ve Satılık Konut İlanlarıyla 'Kapora' Vurgunu
Sahte Kiralık ve Satılık Konut İlanlarıyla 'Kapora' Vurgunu
Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası
Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yarı Yarıya Düştü
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yarı Yarıya Düştü
Bitcoin Rekor Kırdı: 109 Bin Doları Aştı
Bitcoin Rekor Kırdı: 109 Bin Doları Aştı
THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
THY'de Yönetimde Yeni İsimler Görevde
KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor
KDK, Halkın Ücretsiz Avukatlığını Yapıyor
Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
Genel Kurul'da RTÜK üyeleri belirlendi
Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!
Üsküdar'da Borç Krizi: Belediyeye Haciz Memurları Geldi!
Advertisement
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Anneler Günü'nde yaşamına son veren Arzu'nun kayınvalidesi 'eziyet'ten tutuklandı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 'Anneler Günü'nde yaşamına son veren 1 çocuk annesi Arzu Ay'ın (20) kayınvalidesi Kıymet Ay, olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda sevk edildiği mahkemede 'Geline karşı eziyet' suçundan tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 19:28, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 19:29
Yazdır
'Anneler Günü'nde yaşamına son veren Arzu'nun kayınvalidesi 'eziyet'ten tutuklandı

Olay, 'Anneler Günü' olan 11 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında İlküvez Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Arzu Ay, evinde yaşamına son verdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, olay yerine giden savcının incelemesinin ardından Arzu Ay'ın eşi Cihan Ay (28) ve kayınvalidesi Kıymet Ay, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ekiplerin araştırmasında, Cihan Ay'ın eşine karşı fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı, eziyet ettiği belirlendi. Kıymet Ay'ın da gelinine kötü davrandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 2 şüpheliden Cihan Ay 'Eşe karşı eziyet' suçundan 13 Mayıs'ta tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kayınvalide Kıymet Ay hakkında ise jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada yeni deliller ve alınan ifadeler neticesinde bugün tekrar gözaltı kararı verildi.

KAYINVALİDE DE TUTUKLANDI

Gözaltındaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'nde savcılık ifadesi alınan Kıymet Ay, Ağır Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kıymet Ay, 'Geline karşı eziyet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderdi. Öte yandan, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber