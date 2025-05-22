Rize'de Dere Kirliliği İddiası! Valilikten Açıklama

Rize Valiliği, Güneysu ilçesi Ulucami Mahallesi kırsalında bir dere yatağında çevre kirliliği olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. 22 Mayıs Perşembe günü bazı sosyal medya mecralarında, Güneysu ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi kırsalında bir dere yatağında çevre kirliliği olduğu iddia edilen bir video paylaşıldı. Bu görüntülerin ardından Valilik koordinesinde ilgili kurumlar tarafından olay yerinde saha incelemesi gerçekleştirildi.

Yapılan İncelemeler ve Sonuçlar

Çevreden numuneler alınmıştır.

Ulucami Mahallesi muhtarı ve videoyu çeken vatandaş ile yapılan görüşmeler sonucunda videonun çekildiği alan tespit edilmiştir.

Belirlenen noktada yapılan incelemeler sonucunda derenin doğal akışında olduğu, herhangi bir çevresel kirlilik unsuruna rastlanmadığı ve dere yatağının üst kotlarında konut ya da sanayi yerleşimi bulunmadığı anlaşılmıştır.

Sahada yapılan tüm gözlemler ve analizler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından resmi tutanakla kayıt altına alınmıştır.

Çevre Koruma ve Vatandaş Duyarlılığı

Rize Valiliği, çevrenin korunması hassasiyeti ve denetimlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Vatandaşların bu tür duyarlılıklarının memnuniyetle karşılandığı, benzer durumlarda ilgili kurumlarla ivedilikle irtibata geçilmesinin önemle rica olunduğu belirtildi.



