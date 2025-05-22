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ABD'de küçük uçak yerleşim bölgesine düştü: Çok sayıda ölü var

ABD'de küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybederken, en az 15 ev ile çok sayıda araç yandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 19:58, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 20:12
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ABD'nin California eyaletinde yer alan San Diego kentinde Cessna 550 tipi küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada ölü ve yaralı sayısı hakkında net bir açıklama yapılmazken, yetkililer, çok sayıda kişinin kazada hayatını kaybettiğini açıkladı. Murphy Canyon Mahallesi'ne düşen uçak nedeniyle en az 15 ev ile çok sayıda araç yanarken, yaklaşık yüz kişi de tahliye edildi.

Uçağın, yakındaki Montgomery Field Havaalanı'na iniş yapmaya çalıştığı sırada düştüğü ve uçakta pilot dahil 8 ila 10 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Yetkililer, kazada ölenlerin tamamının uçakta bulunanlar olduğunu ifade etti.

"Henüz tam sayıyı bilmiyoruz"

San Diego İtfaiyesi Şefi Yardımcısı Dan Eddy, uçağın düştüğü cadde üzerinde her iki tarafta bulunan araçların neredeyse tamamının alev aldığını açıkladı. Eddy, "Henüz tam sayıyı bilmiyoruz ancak çok sayıda ölüm olduğunu söyleyebiliriz. Tüm ölümler uçaktaki kişiler arasında görünüyor" ifadelerini kullandı. Kurtarma ekipleri ve FBI ile Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

"Pencereden dışarı baktığımda duman gördüm"

Mahalles sakini Christopher Moore, sabah büyük bir patlama sesiyle uyandığını belirterek, "Pencereden dışarı baktığımda duman gördüm. Çocuklarımı alıp hemen dışarı çıktım. Sokağa çıktığımızda yanmakta olan bir araba gördük" dedi.

Ordu personelinin yoğun olduğu bir mahalle

Kazanın yaşandığı Murphy Canyon, San Diego'nun Tierrasanta bölgesinde, orduda görevli personelin aileleriyle yaşadığı bir mahalle olarak biliniyor. San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria, bölgede "olağanüstü bir müdahale" yürütüldüğünü belirterek, etkilenen ailelere destek verileceğini söyledi. Belediye, etkilenenlerin büyük bölümünün orduda görevli olduğuna belirtti.

San Diego Donanma Üssü Komutanı Bob Heely, kazanın gerçekleştiği bölgenin dünyanın en büyük askeri konut topluluklarından biri olduğunu belirterek, "Etkilenen ailelerin güvenliği en büyük önceliğimiz" dedi.

San Diego Polis Şefi Scott Wahl, "Olay yeri tarif edilemeyecek kadar korkunçtu. Evler alev içindeydi, jet yakıtı sokaklara akıyordu" ifadelerini kullandı.

Kaza sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma, FAA, FBI ve yerel yetkililerce birlikte yürütülüyor. Olay yerindeki detaylı incelemenin dört ila altı saat sürmesi bekleniyor. Uçağın neden düştüğü henüz netlik kazanmazken, pilotla kazadan önce iletişim kurulamadığı belirtildi.

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