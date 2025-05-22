İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 7 tutuklama talebi
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'deki ihalelerde usulsüzlük iddialarına ilişkin 7 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 20:08, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 20:10
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.