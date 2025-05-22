İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası
İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası
Hisse senedi işlemlerinde, düşük komisyon Albaraka Mobil'de.
Hisse senedi işlemlerinde, düşük komisyon Albaraka Mobil'de.
Sponsorlu İçerik
703 Sayılı KHK'ye Yönelik Yasal Düzenleme Komisyon'dan Geçti
703 Sayılı KHK'ye Yönelik Yasal Düzenleme Komisyon'dan Geçti
'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt
Türkiye'de İlk İslamofobiyle Mücadele Merkezi Açıldı!
Türkiye'de İlk İslamofobiyle Mücadele Merkezi Açıldı!
2 Mayıs'tan Sonra İsrail ile Ticaret Tamamen Durduruldu!
2 Mayıs'tan Sonra İsrail ile Ticaret Tamamen Durduruldu!
DMM'den 2B Arazileriyle İlgili Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Açıklama
DMM'den 2B Arazileriyle İlgili Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Açıklama
İBB'ye Yönelik 3. Dalga Operasyonda 13 Tutuklama Kararı
İBB'ye Yönelik 3. Dalga Operasyonda 13 Tutuklama Kararı
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
SGK Açıkladı: Hileli Maaş Alanlar Tespit Edildi, Aylıklar Kesiliyor!
Öğretmenlerin İl İçi Sıra Bilgileri Açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Sıra Bilgileri Açıklandı
YUM-BİR'den Marketlere Eleştiri: Zamda Hızlı, İndirimde Yavaşlar
YUM-BİR'den Marketlere Eleştiri: Zamda Hızlı, İndirimde Yavaşlar
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Sıcaklık Rekoru Kırılacak!
Uzmanı Uyardı: Hafta Sonu Sıcaklık Rekoru Kırılacak!
Yargıtay'dan Önemli Karar: Enflasyon Zararı da İstenebilecek
Yargıtay'dan Önemli Karar: Enflasyon Zararı da İstenebilecek
Kamu İşçileri Zam Teklifi Bekliyor! Teklif Gecikirse Grev Kapıda
Kamu İşçileri Zam Teklifi Bekliyor! Teklif Gecikirse Grev Kapıda
İcra Müdür Yardımcısı ve Katibe Rüşvetten Suçüstü
İcra Müdür Yardımcısı ve Katibe Rüşvetten Suçüstü
Erdoğan: Tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan: Tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Bakan Bayraktar: Suriye'ye Gaz ve Elektrik İhracatı Artacak
Bakan Bayraktar: Suriye'ye Gaz ve Elektrik İhracatı Artacak
Şimşek: Enflasyon 2025'te de Düşecek, Hayat Pahalılığı Bitecek!
Şimşek: Enflasyon 2025'te de Düşecek, Hayat Pahalılığı Bitecek!
İzmir Belediyesi'nin Elazığ'a Okul Sözü Gerçekleşmedi
İzmir Belediyesi'nin Elazığ'a Okul Sözü Gerçekleşmedi
Nihat Zeybekçi: 15 Bin TL Emekli Maaşı Yeterli Değil
Nihat Zeybekçi: 15 Bin TL Emekli Maaşı Yeterli Değil
Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon tahminini değiştirmedi
Merkez Bankası 2025 yılı enflasyon tahminini değiştirmedi
İBB ve Özel Halk Otobüsleri Anlaştı, Seferler Devam Ediyor
İBB ve Özel Halk Otobüsleri Anlaştı, Seferler Devam Ediyor
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 272 Torbacı Yakalandı
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 272 Torbacı Yakalandı
Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor
Türkiye genelinde sıcaklıklar artıyor, yağış beklenmiyor
Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi
Kaçak Akaryakıtla Mücadelede Büyük Başarılar Elde Edildi
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde 6 Büyüklüğünde Deprem
Sahte Kiralık ve Satılık Konut İlanlarıyla 'Kapora' Vurgunu
Sahte Kiralık ve Satılık Konut İlanlarıyla 'Kapora' Vurgunu
Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası
Beyaz Saray'da İkinci Zelenskiy Vakası
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yarı Yarıya Düştü
Cevdet Yılmaz: Enflasyon Yarı Yarıya Düştü
Advertisement
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt

Türkiye'de hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Beth Martin'in kalbinin kaybolduğu iddia edilmişti. Sağlık Bakanlığı, organ çıkarılmasıyla ilgili tüm iddiaları yalanladı ve olayın adli vaka prosedürüyle yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 22:07, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 22:08
Yazdır
'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan "Türkiye'de hayatını kaybeden İngiliz hastanın kalbinin, İngiltere'de yapılan otopside yerinde bulunamadığı" iddialarına yanıt verilmiştir. Açıklamada, Beth Martin'in hastanedeki tedavisi süresince hiçbir cerrahi işlem geçirmediği ve herhangi bir organının çıkarılmasının söz konusu olmadığı vurgulanmıştır.

Olayın Gelişimi

Beth Martin, eşiyle birlikte İngiltere'den İstanbul'a gelirken uçakta rahatsızlanmış ve mide bulantısı ile kusma şikayetleri yaşamıştır. Otelde durumu ağırlaşan Martin, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırılmıştır. Crohn hastalığı olduğu öğrenilen ve karaciğer fonksiyon testleri yüksek çıkan hastaya "Toksik Hepatit ve Septik Şok" tanıları konulmuştur. Yoğun bakımda tedavi altına alınan hasta, çoklu organ yetmezliği nedeniyle gelişen kalp durması sonucu hayatını kaybetmiştir.

Adli Süreç ve Otopsi

  • Beth Martin'in eşi, seyahat öncesi yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabileceklerini belirtmiştir.
  • Hasta, hastane kayıtlarına "adli vaka" olarak geçmiştir.
  • Adli vaka prosedürü gereği ve eşinin talebiyle hastanede ön otopsi yapılmıştır.
  • Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp doktorunun katılımıyla yapılan ön otopside kesin ölüm sebebi belirlenememiştir.
  • Savcılık, ön otopsinin ardından Martin'in Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve klasik otopsi yapılmasına karar vermiştir.

Açıklamada, Beth Martin'in tedavi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği ve herhangi bir organının çıkarılmasının söz konusu olmadığı tekrar vurgulanmıştır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber