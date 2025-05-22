'İngiliz Hastanın Kalbi Otopside Yoktu' İddialarına Bakanlıktan Yanıt

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan "Türkiye'de hayatını kaybeden İngiliz hastanın kalbinin, İngiltere'de yapılan otopside yerinde bulunamadığı" iddialarına yanıt verilmiştir. Açıklamada, Beth Martin'in hastanedeki tedavisi süresince hiçbir cerrahi işlem geçirmediği ve herhangi bir organının çıkarılmasının söz konusu olmadığı vurgulanmıştır.

Olayın Gelişimi

Beth Martin, eşiyle birlikte İngiltere'den İstanbul'a gelirken uçakta rahatsızlanmış ve mide bulantısı ile kusma şikayetleri yaşamıştır. Otelde durumu ağırlaşan Martin, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırılmıştır. Crohn hastalığı olduğu öğrenilen ve karaciğer fonksiyon testleri yüksek çıkan hastaya "Toksik Hepatit ve Septik Şok" tanıları konulmuştur. Yoğun bakımda tedavi altına alınan hasta, çoklu organ yetmezliği nedeniyle gelişen kalp durması sonucu hayatını kaybetmiştir.

Adli Süreç ve Otopsi

Beth Martin'in eşi, seyahat öncesi yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabileceklerini belirtmiştir.

Hasta, hastane kayıtlarına "adli vaka" olarak geçmiştir.

olarak geçmiştir. Adli vaka prosedürü gereği ve eşinin talebiyle hastanede ön otopsi yapılmıştır.

Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp doktorunun katılımıyla yapılan ön otopside kesin ölüm sebebi belirlenememiştir.

Savcılık, ön otopsinin ardından Martin'in Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine ve klasik otopsi yapılmasına karar vermiştir.

Açıklamada, Beth Martin'in tedavi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği ve herhangi bir organının çıkarılmasının söz konusu olmadığı tekrar vurgulanmıştır.



