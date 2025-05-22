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İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası

Koç Grubu kurucusu Vehbi Koç'un damadı 88 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç, devlet gözetiminde tedavi gördüğü hastaneden kendi rızasıyla hastaneden kaçırıldı. Resmi vasi kararıyla tedavi süreci yürütülen Kıraç'ın, kendi ve eşi Emine Alagonya'ya yakın çevrelerin yardımıyla hastaneden çıkarıldığı öne sürülürken, vasi olarak atanan memurların ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mayıs 2025 23:17, Son Güncelleme : 22 Mayıs 2025 23:21
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İş Adamı İnan Kıraç Hastaneden Kaçırıldı İddiası

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç, 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında refakatçilerin gözetimindeyken, dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti. Ortaya çıkan iddialara göre ünlü iş adamı, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi hukuki açıdan suç kapsamında değerlendirilerek emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.

Savcılık ve Emniyet Çalışma Başlattı

Kıraç'ın hastaneden çıkarılmasında eşi Emine Alagonya'a yakın kişilerin rol oynadığı öne sürülürken hem savcılık hem de İstanbul Emniyeti yaşanan durumu hakkında çalışma başlattı. Vesayet kararları gereği, Kıraç'ın yalnızca vasilerinin onayıyla hastaneden çıkabileceği ve tedavi sürecine dair tüm işlemlerin yazılı talimatlarla yürütülmesi gerektiği belirtilmişti.

İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından alınan son kararda, İnan Kıraç'a yönelik uygulanacak tüm tedavi ve bakım işlemlerinin yalnızca vasi onayıyla yapılabileceği, bu onay olmadan hastaneden ayrılmasının engellenmesi gerektiği açıkça ifade edilmişti. Kararda ayrıca, Kıraç'ın kendi beyanının vesayet altında geçerli olmadığı ve yakınlarının da tek başına taburcu işlemi yaptıramayacağı hükme bağlanmıştı. Hastaneden ayrıldıktan sonra nereye götürüldüğü bilinmeyen Kıraç'ın bulunması için emniyet birimleri çalışma başlattı. Şüpheli çıkışın gerçekleştiği akşam saatlerine ait güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

Olayın geçmişi

İş dünyasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç, Koç Holding Finans grubunda çalışan Emine Alagonya ile Aralık 2024 tarihinde evlenmişti. Bunun üzerine Kıraç hakkında vesayet davası, kızı tarafından İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde açılmış, süreç kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Kıraç'ın ileri yaşı ve nörolojik rahatsızlıkları nedeniyle vasi tayininin gerekli olduğu belirtilmişti. Söz konusu mahkeme, o rapor doğrultusunda Kıraç'ı vesayet altına aldı.

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